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12 октября, 06:21

Общество

Облачная погода с дождем ожидается в Москве 12 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем, местами умеренным, ожидается в столице в понедельник, 12 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 16 до 18 градусов тепла, по области – от 14 до 19 градусов.

Южный ветер с переходом на западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 9 градусов, а в Подмосковье – до 11 градусов.

Золотая осень в городе, согласно прогнозам, завершится в среду, 14 октября. После этого в Москве начнется период "глубокой" осени, который продлится до 28 октября.

Синоптики ожидают, что первый снег и временный снежный покров в Москве появятся позже средних многолетних сроков. По словам метеорологов, в XXI веке в столице первый снег в среднем выпадает 18 октября, а временный снежный покров формируется 3 ноября.

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