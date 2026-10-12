Ночь на 12 октября стала самой теплой в Москве за 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха в Москве минувшей ночью не опускалась ниже 12,5 градуса. Это стало рекордом для 12 октября с 1981 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на опорной метеостанции ВДНХ прежний рекорд минимальной ночной температуры составлял 11,4 градуса и сохранялся с 1981 года.

Тишковец отметил, что за весь период наблюдений ночная температура в столице превышала 10 градусов в среднем раз в 15 лет. Обычно такие значения характерны для летних месяцев: в июне ночной минимум составляет 11,5 градуса, в июле – 13,5, а в августе – 12.

Еще теплее ночь оказалась в центре Москвы. На метеостанции Балчуг температура не опустилась ниже 13,6 градуса. В Подмосковье к утру показатели варьировались от 9,2 градуса в Серебряных Прудах до 12 градусов в Железнодорожном.

Ранее Тишковец сообщал, что период золотой осени в Москве завершится 14 октября. По его прогнозу, с 15 по 28 октября продлится период "глубокой" осени.

В свою очередь, Гидрометцентр России сообщил, что в Москве 12 октября ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим, местами умеренным дождем. Днем воздух в столице прогреется до 16–18 градусов, в Подмосковье – до 14–19 градусов.

