Климатолог Карнаухов: зима в России будет теплой или даже бесснежной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предстоящая зима будет теплой и может повторить рекорды прошлых лет, когда в центре России снега почти не было. Об этом "Абзацу" сообщил старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

По его словам, потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. Причина – континентальный климат и близость к Арктике.

На погоде скажутся температурные аномалии в Тихом океане. Из-за них снегопады станут кратковременными, а снег будет быстро таять.

"В этом году может быть повторение бесснежных зим. В Тихом океане разыгрывается рекордное явление, которое повысит глобальную температуру, а в России это повышение будет сильнее", – отметил Карнаухов.

Климатолог допустил, что сроки образования устойчивого снега окончательно сместились. Если раньше климатическая зима стартовала в ноябре, то теперь даже в декабре вероятность увидеть сугробы составляет 50 на 50. Новогодние оттепели, по его словам, становятся климатической нормой.

"Ожидать в ноябре устойчивый снежный покров до марта абсолютно нереально. Последние годы новогодняя ночь со слякотью и дождем стала обычным явлением", – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что это происходит из-за глобального потепления.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что выпадение снега или формирование временного снежного покрова в Москве может произойти в первой пятидневке ноября. Конец октября в столице, по ее словам, будет с положительными температурами.