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13 октября, 16:12

Общество

Желтый уровень опасности из-за сильного дождя объявили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в среду, 14 октября, объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение действует с 13:00 до 21:00.

"Дождь, временами сильный", – говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, в Московской области желтый уровень погодной опасности объявлен с 09:00 14 октября до 09:00 15 октября.

Из-за ожидаемых осадков в МЧС горожанам рекомендовали обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. Водителям стоит выбирать безопасные места для парковки и соблюдать осторожность за рулем.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться по номерам 101 или 112. Также работает телефон доверия московского управления МЧС 8 (495) 637-31-01.

В четверг, 15-го числа, осадки начнут ослабевать, днем температура воздуха составит 10–13 градусов. К концу недели в столичный регион вернется более теплая и ясная погода.

Ливни надвигаются на Москву

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