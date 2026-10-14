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14 октября, 06:00

Общество

Дождь и похолодание до 9–11 градусов ожидаются в Москве 14 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичам в среду, 14 октября, стоит подготовиться к дождливой и прохладной погоде. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра России, днем воздух прогреется максимум до 11 градусов.

В течение дня температура составит от 9 до 11 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление установится на отметке около 752 миллиметров ртутного столба.

В ночь на четверг, 15 октября, температура в столице опустится до 4 градусов. В Московской области днем ожидается от 9 до 14 градусов, а ночью похолодает до 5 градусов.

Из-за дождя, который, по прогнозам синоптиков, продлится до конца дня, столичный департамент транспорта рекомендовал горожанам и гостям Москвы отказаться от поездок на личных автомобилях. В ведомстве посоветовали воспользоваться метро, отметив, что такой вариант позволит сделать поездку комфортнее и безопаснее.

"Утро": до 9 градусов прогреется воздух в Москве 14 октября

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