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15 октября, 10:18

Экономика

В обменниках Анкары возникла нехватка наличных рублей

Фото: depositphotos/Fascinadora

В центральном районе турецкой Анкары Чанкая обменные пункты столкнулись с недостатком наличных российских рублей. Об этом сообщает РИА Новости по результатам опроса нескольких местных обменников.

Сотрудники подтвердили, что в кассах может не быть нужного количества российской валюты. По словам руководителя одного из пунктов Бурака Дикбаша, клиентам в таких случаях приходится искать другие места для обмена.

Он отметил, что опубликованный курс не означает, что обменник располагает достаточным запасом наличных. Поэтому перед визитом стоит уточнять наличие рублей и условия сделки, особенно если речь идет о крупной сумме.

С аналогичной ситуацией россияне могут столкнуться в отделении государственного банка Ziraat Bankası. Там на просьбу обменять турецкие лиры на рубли сотрудники ответили, что наличной российской валюты нет.

Причины нехватки пока не выяснены. В Центральном банке Турции сообщили, что предстоит установить, связана ли ситуация с международными санкциями против России, ограничениями на трансграничные платежи или особенностями поставок и спроса на наличные рубли.

Ранее в Москве задержали афериста, похитившего 100 тысяч долларов при обмене валюты. Злоумышленники арендовали апартаменты в "Москва-Сити", разместили в интернете объявление о выгодном курсе, а затем скрылись с деньгами, полученными от жертвы.

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