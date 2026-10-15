В обменниках Анкары возникла нехватка наличных рублей

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В центральном районе турецкой Анкары Чанкая обменные пункты столкнулись с недостатком наличных российских рублей. Об этом сообщает РИА Новости по результатам опроса нескольких местных обменников.

Сотрудники подтвердили, что в кассах может не быть нужного количества российской валюты. По словам руководителя одного из пунктов Бурака Дикбаша, клиентам в таких случаях приходится искать другие места для обмена.

Он отметил, что опубликованный курс не означает, что обменник располагает достаточным запасом наличных. Поэтому перед визитом стоит уточнять наличие рублей и условия сделки, особенно если речь идет о крупной сумме.

С аналогичной ситуацией россияне могут столкнуться в отделении государственного банка Ziraat Bankası. Там на просьбу обменять турецкие лиры на рубли сотрудники ответили, что наличной российской валюты нет.

Причины нехватки пока не выяснены. В Центральном банке Турции сообщили, что предстоит установить, связана ли ситуация с международными санкциями против России, ограничениями на трансграничные платежи или особенностями поставок и спроса на наличные рубли.

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