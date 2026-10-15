Эксперт Веселова: банк может аннулировать кешбэк за нарушение правил программы

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Банк вправе аннулировать начисленный кешбэк при нарушении условий программы лояльности или наличии других предусмотренных правилами оснований. Об этом сообщает RT со ссылкой на финансового эксперта Евгению Веселову.

В частности, бонусы могут отменить после возврата товара или отмены покупки, за которую их начислили. Основанием также может стать несоответствие операции условиям программы – например, если расходы относятся к исключенным категориям или превышают установленный лимит.

По словам Веселовой, банк может исправить ошибочное начисление, возникшее из-за технического сбоя, а также списать бонусы при выявлении злоупотреблений. К ним относятся фиктивные покупки, искусственное разделение платежей ради повышенного кешбэка и использование личной банковской карты для оплаты бизнес-расходов. При этом кредитная организация должна подтвердить факт нарушения.

Среди других возможных причин эксперт назвала невыполнение условий акции, истечение срока действия бонусов и закрытие карты, если такие случаи заранее предусмотрены правилами. При списании кешбэка банк обязан руководствоваться условиями, действовавшими на момент покупки.

Если бонусы аннулировали без предусмотренных оснований, правила изменили задним числом или клиенту не раскрыли существенные ограничения программы, решение можно оспорить.

В такой ситуации Веселова рекомендовала запросить у банка письменное объяснение с указанием конкретного пункта правил, на основании которого списали бонусы. Если ответ не устроит клиента, он может направить претензию в кредитную организацию, а при отсутствии результата – обратиться в Банк России.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова предупреждала, что регулярные переводы от разных физических лиц могут вызвать вопросы у банков и налоговой службы. В таких случаях отправителя могут попросить подтвердить происхождение средств, например чеками и договорами, а при подозрительных операциях возможно ограничение дистанционного обслуживания.

Эксперт также отмечала, что ошибочно отправленные через СБП деньги банк не может самостоятельно списать со счета получателя – возврата средств можно добиваться через суд как неосновательного обогащения. Чтобы снизить риск вопросов при сборе денег, в том числе родительскими комитетами, Дроздова рекомендовала указывать назначение платежа и оставлять понятный комментарий к переводу.

