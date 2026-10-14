Роскачество: старые банковские приложения могут стать мишенью для мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Россиянам рекомендуют удалять предыдущие версии банковских приложений после установки новых. Такая мера помогает снизить риски для безопасности смартфона, сообщает RT со ссылкой на экспертов Роскачества.

В обычных условиях разработчики либо прекращают поддержку устаревших версий, либо автоматически обновляют их через магазины приложений. Однако из-за санкционных ограничений автоматическое обновление банковских программ через официальные платформы стало недоступно. Новые версии появляются в магазинах лишь на несколько дней, после чего их удаляют.

Чтобы клиенты не потеряли доступ к своим счетам, банки сохраняют работоспособность ранее установленных приложений. При этом отсутствие актуальных обновлений безопасности делает такие программы более уязвимыми для атак.

В Роскачестве пояснили, что взломать банковскую систему в целом хакерам крайне сложно – затраты на такую кибератаку во много раз превышают потенциальную выгоду. Основная опасность устаревших приложений связана с отдельными уязвимостями, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Кроме того, старые версии программ легче заразить вредоносным программным обеспечением.

Эксперты советуют оставлять на смартфоне только одну, самую актуальную версию банковского приложения. Хранение старых программ в качестве запасного варианта не обеспечивает дополнительной защиты, а, напротив, создает новые потенциальные точки доступа для злоумышленников.

Ранее МВД России рекомендовало не хранить в смартфонах сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и водительских прав, пароли от аккаунтов, данные банковских карт и интимные фотографии. Такие сведения могут попасть к злоумышленникам и использоваться для взлома учетных записей, создания поддельных профилей, шантажа и вымогательства.

Для защиты личной информации правоохранители советуют применять защищенные облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией и специальные менеджеры паролей, а также регулярно удалять банковские уведомления и лишние контакты. Отдельно в МВД предупреждали об опасности хранения ПИН-кодов, номеров карт и адресов в переписках, а также личных заметок в карточках контактов – эти сведения могут помочь мошенникам при фишинговых атаках и социальной инженерии.