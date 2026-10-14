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Эксперт Кучава: мошенники начали обещать фиксацию цен на связь

Эксперт предупредил о схеме мошенников с фиксацией платы за мобильную связь

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают сохранить текущую стоимость мобильного тарифа перед возможным повышением цен в 2027 году. Об этой схеме ТАСС рассказал эксперт Народного фронта Галактион Кучава.

По словам специалиста, злоумышленники убеждают абонентов, что могут защитить их от будущего подорожания связи. Для этого они предлагают якобы подтвердить подключение выгодных условий, запросив у человека код из СМС.

На самом деле этот код может предоставить аферистам доступ к личному кабинету оператора связи. Получив его, преступники могут попытаться проникнуть и в другие сервисы пользователя.

Кучава напомнил, что тарифную политику операторы определяют самостоятельно. Любые изменения условий обслуживания оформляются через официальные каналы: личный кабинет, приложение компании или ее сайт.

Эксперт призвал не передавать посторонним коды из СМС, паспортные данные и деньги, даже если собеседник представляется сотрудником известной компании и убедительно объясняет необходимость таких действий. Подобные просьбы могут указывать на попытку мошенничества.

Ранее сообщалось о другой схеме мошенников. Они начали звонить россиянам от имени интернет-провайдеров и предлагать перейти на новый тариф. Дальше собеседника могут попросить назвать код из СМС, установить приложение якобы для настройки подключения или перейти по ссылке.

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