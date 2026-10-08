Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 03:09

Безопасность
Главная / Новости /

Депутат Немкин: мошенники начали звонить россиянам под видом интернет-провайдеров

В ГД предупредили, что мошенники придумали новый предлог для звонков россиянам

Фото: depositphotos/Elnur_

Мошенники начали звонить россиянам от имени интернет-провайдеров и предлагать перейти на новый тариф. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

По словам парламентария, такая схема может не вызвать подозрений, поскольку смена тарифа является привычной процедурой. Злоумышленникам при этом достаточно знать название компании и предложить клиенту более выгодные условия.

Дальше собеседника могут попросить назвать код из СМС, установить приложение якобы для настройки подключения или перейти по ссылке. Таким способом мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам, персональным данным и другим сервисам.

"Главное правило здесь простое – не совершать никаких действий по инструкции неожиданного звонящего", – подчеркнул эксперт.

Если предложение о смене тарифа действительно поступило, его можно самостоятельно проверить через личный кабинет или связаться с провайдером по официальному номеру. Коды подтверждения, пароли и данные банковских карт сотрудникам по телефону сообщать нельзя.

Парламентарий отметил, что мошенники все чаще маскируют свои схемы под привычные человеку процессы, рассчитывая на автоматическую реакцию. Поэтому любую информацию из неожиданного звонка он рекомендует самостоятельно проверять через официальные каналы.

Ранее в МВД сообщили, что звонки с угрозами, запугивание уголовной ответственностью и призывы сохранять секретность являются ключевыми приемами мошенников в схемах, направленных на обман детей. Во всех этих схемах прослеживаются одни и те же ключевые приемы – они заставляют ребенка действовать под воздействием эмоций.

Читайте также


безопасность

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика