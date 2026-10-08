Депутат Немкин: мошенники начали звонить россиянам под видом интернет-провайдеров

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Мошенники начали звонить россиянам от имени интернет-провайдеров и предлагать перейти на новый тариф. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

По словам парламентария, такая схема может не вызвать подозрений, поскольку смена тарифа является привычной процедурой. Злоумышленникам при этом достаточно знать название компании и предложить клиенту более выгодные условия.

Дальше собеседника могут попросить назвать код из СМС, установить приложение якобы для настройки подключения или перейти по ссылке. Таким способом мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам, персональным данным и другим сервисам.

"Главное правило здесь простое – не совершать никаких действий по инструкции неожиданного звонящего", – подчеркнул эксперт.

Если предложение о смене тарифа действительно поступило, его можно самостоятельно проверить через личный кабинет или связаться с провайдером по официальному номеру. Коды подтверждения, пароли и данные банковских карт сотрудникам по телефону сообщать нельзя.

Парламентарий отметил, что мошенники все чаще маскируют свои схемы под привычные человеку процессы, рассчитывая на автоматическую реакцию. Поэтому любую информацию из неожиданного звонка он рекомендует самостоятельно проверять через официальные каналы.

Ранее в МВД сообщили, что звонки с угрозами, запугивание уголовной ответственностью и призывы сохранять секретность являются ключевыми приемами мошенников в схемах, направленных на обман детей. Во всех этих схемах прослеживаются одни и те же ключевые приемы – они заставляют ребенка действовать под воздействием эмоций.