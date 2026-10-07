Эксперт Тютюев: мошенники перестали просить переводы на карту и убеждают снимать наличные

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Все больше аферистов склоняют потерпевших не переводить средства на карты, а обналичивать деньги и отдавать их курьеру, рассказал в беседе с "Газетой.ру" эксперт по кибербезопасности Семен Тютюев.

Тютюев отметил, что более 80% схем из свыше 40 случаев больше не включают перевод на карту дропа. Потерпевший снимал наличные, отдавал их курьеру, а тот приносил деньги в обменник, где они превращались в криптовалюту.

Привычные переводы с карты на карту стали слишком рискованными для преступников из-за развития банковских систем контроля, уверен эксперт. У банковского перевода остается цифровой след: сумма, время, получатель, история счета. Банк способен заблокировать подозрительную транзакцию раньше, чем мошенники получат средства.

Курьер, таким образом, разрывает цепочку физически, выводя ее за пределы банковского контура. После обмена на криптовалюту деньги дробят, перегоняют между кошельками и меняют на другие монеты. Если у банковского перевода маршрут один, то здесь появляется множество развилок, пояснил Тютюев.

Эксперт отметил, что слабое место – сами курьеры. Их часто задерживают уже после первого эпизода благодаря камерам и системам распознавания лиц. Но к тому времени средства нередко уже проходят через обменник, так что задержание исполнителя не означает, что деньги вернут, предупредил он.

По его данным, в 2025 году у клиентов финансовых организаций похитили 29,3 миллиарда рублей – на 6,4% больше, чем годом ранее. При этом банки предотвратили почти вдвое больше мошеннических операций.

Специалист предупредил, что, если человека просят снять наличные, передать их незнакомцу или перевести в криптовалюту якобы для "защиты" сбережений, это верный признак обмана. В таком случае нужно прервать разговор и самому позвонить в банк по официальному номеру.

Ранее в МВД заявляли, что звонки с угрозами, запугивание уголовной ответственностью и призывы сохранять секретность являются ключевыми приемами мошенников в схемах, направленных на обман детей. Во всех этих схемах прослеживаются одни и те же ключевые приемы – они заставляют ребенка действовать под воздействием эмоций.

