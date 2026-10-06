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06 октября, 16:32

Происшествия

В Петербурге на улице обокрали курьера мошенников, забравшего 3 млн у пенсионерки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге двое мужчин ограбили женщину, которая забрала у пенсионерки более 3 миллионов рублей для мошенников. Подозреваемых задержала полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, 38-летняя женщина заявила правоохранителям, что неизвестный толкнул ее в спину и выхватил пакет с деньгами. Ранее она получила их от 76-летней петербурженки, которую злоумышленники убедили по телефону передать сбережения якобы для "декларирования и сохранности".

Инцидент произошел 3 октября, когда пенсионерка отдала незнакомой женщине более 3 миллионов рублей. После обращения обеих женщин полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ.

Задержанными оказались двое жителей Нового Девяткина. В отношении них возбуждено отдельное уголовное дело о грабеже, совершенном организованной группой, по пункту "б" части 3 статьи 161 УК РФ.

Ранее столичные полицейские задержали трех женщин по подозрению в мошенничестве с недвижимостью 76-летнего пенсионера. Женщины получили от него доверенность после просьбы помочь оформить земельный участок, однако в документе было указано право распоряжаться всей его недвижимостью.

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