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09 октября, 05:22

Безопасность

МВД перечислило данные, которые опасно хранить в смартфоне

Фото: depositphotos/tatsianama

Сканы документов, пароли от соцсетей и мессенджеров, номера банковских карт и интимные фотографии не стоит хранить в мобильном телефоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации МВД России.

Правоохранители не рекомендуют держать в смартфоне сканы и фотографии паспорта, СНИЛС, ИНН и водительских прав. Эти данные злоумышленники могут использовать для взлома аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, а также для создания фейков. Такие документы лучше хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией.

В ведомстве также предупредили об опасности хранения интимных фотографий – их утечка может привести к шантажу или вымогательству. Снимки стоит держать в закрытых облачных папках с паролем или вовсе удалить с телефона.

Кроме того, в МВД не советуют отправлять пароли от соцсетей, почты или банковских приложений себе в мессенджере, а также сохранять их в заметках и браузере. При краже устройства преступники смогут получить контроль над важными сервисами и аккаунтами. Для хранения паролей правоохранители рекомендуют использовать специальные менеджеры или офлайн-записи.

Не нужно сохранять номера карт, PIN-коды и адреса в личных или деловых переписках – именно их злоумышленники изучают в первую очередь. Такие данные следует удалять.

Находкой для преступников могут стать и сообщения о поступлениях, переводах и балансе на счетах, поскольку они раскрывают финансовые привычки и уровень дохода. Чтобы не облегчать задачу мошенникам, в МВД советуют регулярно очищать историю сообщений от банков.

Также правоохранители рекомендуют удалять лишние контакты, переносить важные в защищенную резервную копию и не хранить примечания с личной информацией в карточке контакта. В противном случае при утере телефона эти данные могут использовать для фишинга или социальной инженерии.

Ранее в МВД предупреждали, что аферисты могут разрабатывать поддельные сайты известных компаний для распространения вредоносных файлов. В ведомстве указали, что подобные сайты имеют схожий с официальными страницами дизайн, логотипы и структуру. Однако их доменные имена будут отличаться от легитимных сервисов.

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