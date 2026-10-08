Юрист Богданова: сохраненные переписки с мошенниками необходимы для возврата средств

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переписки с мошенниками и записи звонков следует сохранять, поскольку они нужны для расследования уголовного дела и возврата украденных денег или получения компенсации от банка. Об этом РИА Новости рассказала председатель исполнительного комитета Омского отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова.

Она объяснила, что переписки с мошенниками, записи звонков и скриншоты являются доказательственной базой, без которой практически невозможно возбудить уголовное дело и вернуть или взыскать в гражданском производстве деньги.

"Не стоить забывать, что переписку можно удалить. Поэтому лучше всю переписку в мессенджерах заверять у нотариуса. Это самый надежный вид доказательств", – отметила председатель.

Богданова порекомендовала сохранять скриншоты переводов, выписки из банков или переписки, в которых видна сумма средств, поскольку в дальнейшем это поможет подтвердить размер причиненного ущерба. От этого, в свою очередь, будет зависеть степень тяжести преступления.

"Некоторые банки и платежные системы предусматривают процедуру возвратного платежа или компенсацию по страховке от мошеннических действий. Для обращения нужны доказательства: переписка, скриншоты, детализация звонков. Без них банк, как правило, отказывает", – пояснила юрист.

Также сохраненные данные, включая реквизиты счетов, на которые были переведены деньги, никнеймы в мессенджерах, адрес электронной почты и номера телефонов, помогут установить личность злоумышленников, даже если они действовали под вымышленным именем.

Возбуждение уголовного дела является не единственным вариантом наказания мошенников. Потерпевший может подать к ним гражданский иск. Более того, если на жертву взяли кредит в банке, то есть возможность признать договор недействительным.

Это можно сделать через финансового уполномоченного или через суд. В этом случае переписка со злоумышленниками станет ключевым доказательством, заключила Богданова.

Ранее в Госдуме сообщили, что мошенники начали звонить россиянам от имени интернет-провайдеров и предлагать перейти на новый тариф. В ходе диалога собеседника могут попросить назвать код из СМС, установить приложение якобы для настройки подключения или перейти по ссылке.

Таким способом мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам, персональным данным и другим сервисам. При этом важно не совершать никаких действий по инструкции звонящего.