Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 192 беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над российскими регионами. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Все ликвидированные дроны являлись БПЛА самолетного типа. Беспилотники нейтрализовали над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областями.

Кроме того, аппараты сбили над территорией Краснодарского и Пермского края, Татарстана, Башкирии и Республики Крым.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что прошедшей ночью регион подвергся массированной атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили и подавили более 80 воздушных целей над Каменском-Шахтинским и 8 районами области. В Красносулинском районе падение обломков одного из дронов привело к возгоранию. На место происшествия прибыли экстренные службы.