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Самостоятельное приготовление еды не всегда позволяет сократить расходы, особенно если покупать продукты без предварительного плана и не использовать приготовленные блюда полностью. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на финансового консультанта Ольгу Матвееву.

По ее словам, при оценке затрат важно учитывать не только стоимость продуктов, но и время, которое уходит на организацию питания. Составление меню, проверка запасов, походы в магазин, приготовление блюд и уборка после еды также требуют усилий. Если все эти задачи ложатся на одного члена семьи, его нагрузка может оказаться значительно выше, чем кажется на первый взгляд.

Матвеева посоветовала заранее распределять бытовые обязанности. Например, один партнер может заниматься готовкой, а другой – закупкой продуктов и уборкой кухни. Кроме того, можно чередовать обязанности или договариваться об их распределении в зависимости от дней недели.

Сократить расходы поможет планирование рациона на несколько дней вперед. Перед покупками эксперт рекомендовала проверять домашние запасы, а при составлении меню выбирать блюда с пересекающимися ингредиентами. Например, одни и те же овощи можно использовать для приготовления супа, гарнира и салата. Приготовленную еду можно оставить на следующий прием пищи или заморозить, соблюдая правила безопасного хранения. Такой подход позволяет реже тратить время на готовку и не выбрасывать продукты.

Вместе с тем Матвеева отметила, что при высокой занятости допустимо покупать готовые блюда и полуфабрикаты. При сравнении стоимости важно учитывать не только цену упаковки, но и состав, количество порций и вероятность того, что часть продуктов останется неиспользованной. Если ради одного ужина приходится приобретать ингредиенты, которые затем не пригодятся, готовая еда может оказаться более рациональным решением.

Эксперт также подчеркнула, что распределение домашних обязанностей стоит пересматривать при изменении рабочего графика. Само по себе более раннее возвращение одного из членов семьи домой не означает, что он должен постоянно отвечать за приготовление еды для всех.

Ранее исследование показало, что 97% российских женщин считают умение партнера готовить важным качеством. При этом 85% опрошенных воспринимают готовку мужчины как преимущество в отношениях, поскольку она помогает распределять бытовую нагрузку. Среди мужчин 38% сообщили, что готовят для своих партнерш несколько раз в неделю, а 17% делают это практически ежедневно.

