Москвички начали сбегать от домашних хлопот в столичные отели

Москвички стали все чаще бронировать номера в гостиницах и отелях, чтобы отдохнуть от домашних хлопот, заметили СМИ. Женщины уезжают на пару дней, чтобы посетить спа, выспаться и на время забыть о бытовых обязанностях. Поможет ли такой способ качественно перезагрузиться, выяснила Москва 24.

"Побыть в тишине"

Жительницы столицы начали все чаще сбегать от домашних хлопот в отели. Как отметила блогер Алсу Копылова в эфире радио "Москва FM", женщины чаще бронируют номера на 1–2 дня. При чем делают это не ради туризма, а чтобы спокойно выспаться и хотя бы на сутки отдохнуть от уборки, готовки и повседневных забот.

"Иногда дня достаточно, чтобы побыть в тишине. Но для этого нужно выехать, выйти из квартиры, потому что если не выйдешь, то будешь все время там то гладить, то стирать… Постоянно какая-то суета", – отметила Копылова.

При этом эксперт в области гостиничного бизнеса Сергей Толчин подтвердил журналистам, что тренд на подобный отдых действительно существует.





Сергей Толчин эксперт в области гостиничного бизнеса Для отелей такие москвички – конечно же, выгодные клиенты, потому что они бронируют не просто переночевать, например, в командировочной, и дальше уже <...> бежать по своим делам, по экскурсиям. Они, собственно говоря, потребляют максимум услуг.

При этом тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь отметила в беседе с Москвой 24, что в столице и Подмосковье достаточно большое количество мест для подобного отдыха. Среди них – апарт-отели в центре города, спа-отели или сетевые в деловых/спальных районах.

"За городом чаще выбирают дома в лесу, например А-фреймы (треугольные постройки с панорамными окнами во всю стену. – Прим. ред.). Женщины действительно предпочитают такие варианты отдыха, потому что можно не заводить будильник и просто выспаться. Также здесь есть шанс побыть в тишине, с книгой или любимым сериалом без перерыва на дела", – сказала она.

Эксперт добавила, что, если совсем не хочется выходить куда-либо, еду можно заказать в номер. Кроме того, в гостиницах действительно большую роль играет возможность воспользоваться бьюти- и спа-процедурами.

"Однако не все готовы переплачивать за такую "перезагрузку", поэтому лучше заезжать в будни, когда наплыв гостей не такой большой. Также для существенной экономии можно рассмотреть вариант дневного пребывания. Если не важен видовой номер, стоит выбрать что-то в отдалении от центра, где сервис не хуже, но при этом стоимость ниже", – порекомендовала тревел-блогер.

В Москве экономичный вариант такого отдыха начинается примерно от 4 500 рублей за сутки, в Подмосковье – от 5 500, уточнила Ансталь.

"Роль менеджера семьи"

По мнению клинического психолога Дарьи Яушевой, сложившаяся тенденция связана с несколькими причинами.

"Во-первых, женщины стали признавать, что роль менеджера семьи (а именно такие функции им приходится выполнять) затратна ресурсно, эмоционально и приводит к истощению. Поэтому у них есть право на отпуск и компенсацию. Во-вторых, мужчины разделяют женский взгляд и признают их усталость. В-третьих, в целом повышается тревожность в обществе, некоторые нередко жалуются на депрессивные состояния", – отметила специалист в разговоре с Москвой 24.

Также отели доступны и в какой-то степени являются альтернативой дальним путешествиям, притом что не у всех есть время и средства уехать куда-либо, предположила эксперт.

Сложившийся тренд действительно полезен, особенно если женщина не использует это время, чтобы избежать мыслей и назревших решений (что тоже возможно) и позволяет себе по-настоящему отдыхать, отметила специалист.





Дарья Яушева клинический психолог Когда появляется сильная усталость от домашних дел, стоит подумать, нет ли сверхтребований и перфекционизма, неразрешенных конфликтов. Не лишним будет разобраться с тем, что забирает ресурс. Иногда важно проверить здоровье, особенно если усталость длится долго и она хроническая. Состояние может быть следствием дефицита витаминов, нарушений в работе организма. Возможно, речь идет о депрессивном или тревожном состоянии, и тогда необходима помощь психолога или медицинского психотерапевта.

Эксперт добавила, что такая забота о себе – хороший шаг, это избавление от источников поглощения ресурса. Однако нужны и другие способы – делегирование обязанностей, определение приоритетов, важных и менее значимых дел. Помогает и включение коротких пауз, введение приятных ритуалов, как в рекламе со слоганом: "И пусть весь мир подождет!"

"Необходимы хобби, прогулки, занятия спортом в доступном формате, будь то йога, спортзал или домашние тренировки. Некоторым помогает волонтерство", – посоветовала психолог.

При этом "исчезнуть" можно на любой срок, все индивидуально. Важно только согласовать этот момент с близкими и заручиться их поддержкой. Полезнее будет оценить, получилось ли отдохнуть, появились ли ресурсы после такого отпуска. Если нет, то это повод задуматься, что причины могут быть в состоянии соматического или психического здоровья, заключила Яушева.

