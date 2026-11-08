Турэксперт Васильева перечислила популярные резиденции Деда Мороза в России

Самая известная резиденция Деда Мороза находится в Великом Устюге Вологодской области, но она далеко не единственная. Своя усадьба у него есть в Казани, в Карелии и даже в Сочи – холод иногда надоедает всем, даже новогодним волшебникам. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, куда ехать за праздничным настроением.

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге

Фото: Владимир Смирнов

Это главная резиденция Деда Мороза, которая к тому же считается его родиной. Здесь довольно большая территория, и главный центр притяжения – это терем, где в гардеробной хранятся наряды волшебника, а в лаборатории следят, чтобы времена года сменялись четко по расписанию. Чтобы попасть в терем, нужно пройти "Тропу сказок" – квест с загадками и разными сказочными персонажами. Также на территории есть почта, дом сказок, кузница и собственный зоосад, где живут филины, белки, лис и даже целое семейство медведей.

В резиденции действует пакетная система. Например, из года в год повторяется самая популярная программа "В гости к Деду Морозу". Она включает в себя игровой квест, экскурсию по терему, встречу с Дедушкой и игровую программу. На предновогодние даты и дни новогодних каникул обязательно предварительное бронирование на сайте.

21 ноября здесь состоится еще один большой праздник – День рождения Деда Мороза. В программе – интерактивные игры, театральные и музыкальные выступления, турнир по "снегоболу" (битва снежками) и дискотека. Приехать и присоединиться к празднику можно в любое время в течение дня.

Вотчина также организует туры "все включено" с проживанием, питанием, экскурсиями по разным локациям резиденции и развлекательной программой.

Как добраться и сколько стоит: поездом с Ярославского вокзала до станции Котлас (около 18–20 часов в пути и от 2 643 рублей за билет в одну сторону), а оттуда еще около 1,5 часа на автобусе до Великого Устюга (цену уточнять на месте). По понедельникам и средам из Внуково до Великого Устюга летают самолеты с пересадкой в Вологде, время в пути до Вологды – 1,5 часа, до Великого Устюга – час, время пересадки – 15–17 часов, стоимость билетов туда и обратно – в среднем от 10 500 рублей.

Билет на программу "В гости к деду Морозу" – 4 750 рублей для взрослых и 4 000 рублей для детей до 17 лет, в день рождения – 1 700 рублей с человека (для жителей Вологодской области – 1 300 рублей), дети до пяти лет проходят бесплатно. Тур на два дня обойдется в сумму от 23 600 рублей для взрослых и от 23 500 рублей для детей от 3 до 17 лет, для детей от года до трех лет – фиксированная цена 3 000 рублей без питания и предоставления отдельного спального места.

Резиденция Урал Мороза

В "Парке Сказов" Свердловской области тоже живет свой Дед Мороз – здесь его зовут Урал Мороз, у него есть не внучка Снегурочка, а жена – Весна-Красна.

"Парк Сказов" – это целая большая деревня неподалеку от Екатеринбурга, посвященная уральским сказам Бажова. Здесь есть терем-дворец, пещера Хозяйки Медной горы, Дом Данилы Мастера, избушка Бабы Яги и другие сказочные объекты. 5 декабря здесь состоится праздник в честь дня рождения Урал Мороза: гостей ждут театральные представления, мастер-классы, танцы под новогодние хиты, а еще именно в этот день зажгут огни на новогодней елке и устроят праздничный фейерверк.

С 7 декабря по 10 января здесь каждый день будут проводить новогодние интерактивные программы для детей, некоторые рассчитаны на самых маленьких – от 0 до 7 лет, другие на ребят постарше – от 7 лет.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Екатеринбурга – 2,5 часа в одну сторону и в среднем от 7 900 рублей за билеты туда и обратно, оттуда еще около 40 минут на электричке или автобусе до поселка Арамиль, билет в одну сторону – от 44 рублей. Комплексный входной билет в парк, включающий все тематические объекты, – 1 550 рублей в будни и 2 250 рублей – в выходные, вход только в парк и на скотный двор – 499 и 599 рублей соответственно. Билет в парк в день рождения Урал Мороза – 1 090 рублей, комплексный – 2 490 рублей. Важно: ближе к дате праздника цены будут расти, следующее повышение – 23 ноября.

Вотчина Талвиукко в Карелии

В 20 километрах от Петрозаводска в красивом красном тереме живет Талвиукко – карельский Дед Мороз. Здесь у него есть собственный питомник ездовых собак (кстати, самый большой в России), и даже своя саамская деревня. В питомнике живут хаски, маламуты и самоеды, и с ними можно покататься.

Вотчина Талвиукко открыта круглый год, здесь проводят экскурсии в питомник, на оленью ферму, по традиционным карельским избам. К Новому году для гостей подготовили специальные праздничные программы, например, с 15 по 30 декабря детей ждут на зимние квесты "В поисках новогоднего чуда" с играми и интерактивами и "В гостях у карельского Деда Мороза" с прогулкой в питомник и саамскую деревню, а также с посиделками с самим новогодним волшебником.

Не только детям, но и взрослым может быть интересна специальная программа "Кулинарные традиции Карелии", где научат готовить те самые карельские калитки, карельский чай на травах и сливочную уху. Некоторые программы доступны только по предварительной заявке.

Как добраться и сколько стоит: Перелет до Петрозаводска – 1,5 часа в одну сторону и в среднем от 24 тысяч рублей за билеты туда и обратно, оттуда еще около 40 минут на автобусе до поселка Чална (билет в одну сторону – от 188 рублей); экскурсии (в карельские избы, питомник ездовых собак, на оленью ферму) – от 550 рублей, зимний квест "В поисках новогоднего чуда" – 2 400 рублей, "В гости к карельскому Деду Морозу" – 2 000 рублей, "Кулинарные традиции Карелии" – 3 500 рублей, катание на собачьей упряжке – от 1 300 рублей для взрослых и 1 100 рублей для детей.

Резиденция Кыш-Бабая в Татарстане

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Татарский Дед Мороз Кыш Бабай вместо красной шубы носит зеленый наряд и живет в тереме неподалеку от Казани вместе со своей дочкой Кар Кызы. Путешествие к терему начинается с квеста: сначала нужно пройти "лесную таможню", где гостей встречает Шайтан, разгадать загадки сказочных героев, а уже потом насладиться гостеприимством хозяина.

На территории есть горки, качели и лошади, на которых можно покататься, а также собственный кукольный театр. Сезон новогодних праздников здесь начнется с 6 декабря с программой "Путешествуй, играя в лесной сказке Кыш Бабая". Гостей ждут интерактивные игры, кукольное представление, чай с чак-чаком и подарок (только для детей).

Для гостей резиденции предусмотрен трансфер: он отправляется в 09:00 и 11:00 от гостиницы "Татарстан", само представление начинается в 11:00 и 13:00 соответственно.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Казани – 1,5–2 часа в пути в одну сторону и в среднем от 4 800 рублей за билеты туда и обратно. Билет на праздничную программу с трансфером – от 3 050 до 3 250 рублей для взрослых и от 2 650 до 3 600 рублей для детей (в зависимости от возраста – для школьников дороже, и от даты), без трансфера – от 2 250 рублей для взрослых и от 1 850 рублей для детей.

Сказочная деревня Деда Мороза в Сочи

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Резиденция Деда Мороза в Сочи тоже открыта круглый год и находится в развлекательном парке "Пик 701" на горе Ахун.

Здесь у него есть собственная ферма с пятнистыми оленями, козами, кроликами и морскими свинками, на территории продается ягель, которым можно покормить оленей (цена – 300 рублей), а помимо дома самого Деда Мороза, есть домики Водяного, Кощея, Бабы-яги и домовенка Кузи.

Как добраться и сколько стоит: перелет в Сочи – 4 часа в одну сторону и в среднем от 6 400 рублей за билеты туда и обратно; общественный транспорт до парка не ходит, дорога на такси из центра Сочи займет около 20 минут. Стоимость билетов – 1 000 рублей для взрослых и 800 рублей для детей.