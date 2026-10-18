Турэксперт Васильева назвала пять популярных мистических мест среди туристов в РФ

Люди всегда будут выдумывать истории разной степени достоверности о том, как видели привидение или какое-то другое паранормальное явление. Существует ли что-то потустороннее на самом деле – вечный предмет многочасовых дискуссий, но места, связанные с подобными легендами, действительно часто напоминают декорации к ужастикам. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, куда в России ехать на охоту за привидениями.

Михайловский замок, Санкт-Петербург

Фото: legion-media.com/ТАСС/Александр Демьянчук

История Михайловского замка связана в первую очередь с именем императора Павла I. Он прожил здесь всего 40 дней и был убит заговорщиками в собственной спальне: сначала его ударили табакеркой в висок, а потом задушили шарфом. Граф Александр Ланжерон оставил, по легенде, по этому поводу такую запись: "После трапезы государь взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он посмеялся над этим и сказал: "Посмотрите, какое смешное зеркало, я вижу себя в нем с шеей на сторону". Это было за полтора часа до его кончины". Нашли императора как раз со сломанной и неестественно выгнутой вбок шеей. Это не единственное мистическое совпадение: по другой легенде, сын Павла I Михаил в возрасте трех лет на вопрос нянечек, чем он занят, ответил: "Я хороню своего отца". Испуганные няньки велели ему немедленно прекратить игру, но ситуацию это не спасло: на следующий день императора действительно не стало.

Множество таинственных совпадений породили такое же множество суеверий: некоторые гиды на экскурсиях по Михайловскому замку рассказывают, что призрак Павла I до сих пор не упокоился и ходит по своим владениям со свечой в руке и скрипя паркетом.

Как добраться и сколько стоит: до Санкт-Петербурга самолетом (1,5–2 часа в пути и в среднем от 4 600 рублей за билеты туда и обратно), поездом (с Ленинградского, Киевского, Курского или Восточного вокзала) – от 2 100 рублей в одну сторону (8–10 часов в пути в одну сторону) или "Сапсаном" (около четырех часов) от 3 100 рублей в одну сторону. Входной билет на постоянную экспозицию в Михайловский замок – 600 рублей, билет с экскурсией – 1 200 рублей.

Плещеево озеро, Переславль-Залесский

Плещеево озеро известно своими туманами, которые местные и туристы иногда называют мистическими: там якобы пропадают люди. Заблудиться в тумане можно и без всякой магии, а вот со знаменитым Синь-Камнем в национальном парке "Плещеево озеро" связана более любопытная история. Это огромный валун неоднородного цвета – от темно-серого до синего, из-за чего он и получил свое название. Этот камень принесло сюда ледником, и лежит он здесь с дохристианским времен. Еще тогда ему поклонялись славяне и наделяли валун магическими свойствами. Связано это с тем, что люди замечали, как камень сам передвигается с места на место. Сотрудники национального парка объясняют это логически: камень "уплывает" с тающим льдом, а потом его снова приносит к берегу.

Однако легенды и предания вокруг Синь-Камня до сих пор живы и даже множатся: люди верят, что он может исполнять желания, исцелять болезни, а вокруг него странная энергетика, из-за которой батарея на телефоне очень быстро разряжается.

Как добраться и сколько стоит: до Переславля-Залесского на автобусе с Центрального автовокзала или с автовокзала Северные ворота в пути около двух часов в одну сторону, билет – от 637 рублей. Входной билет в национальный парк "Плещеево озеро" – 400 рублей.

"Танцующий лес", Калининградская область

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Андрей Голованов

Деревья в "танцующем" лесу на Куршской косе закручены в причудливые спирали, это одно из самых популярных мест в национальном парке. У ученых есть несколько версий, почему так произошло: от подвижности песков до нашествия гусениц, которые повреждают молодые сосновые побеги, но ни одна из них до конца не объясняет, почему деревья "танцуют" только на одном участке парка. Легенд вокруг этого места еще больше, чем научных гипотез: портал в другой мир, особая священная энергетика, целительная сила и аномальная зона, которая может не отпустить, если захочешь унести из леса что-нибудь на память.

Самая красивая легенда рассказывает о девушке по имени Прединия, которая была настолько хороша собой и так потрясающе играла на арфе, что в ее присутствии даже деревья застыли в танце. Впрочем, истории о целительной силе "танцующего леса" не лишены смысла: хвойный воздух полезен для здоровья вне зависимости от формы стволов деревьев.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Калининграда – 2,5 часа в одну сторону и от 9 100 рублей за билеты туда и обратно. Оттуда на "Ласточке" до Зеленоградска – 45 минут в пути и от 97 рублей за билет в одну сторону, далее около часа на автобусе № 210 до остановки "Танцующий лес". Входной билет на территорию национального парка "Куршская коса" – 400 рублей.

Клиника Алленберг, Калининградская область

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Еще с середины 16-го века клиника Алленберг в Кенигсберге (тогда Лебенихтский госпиталь) была главным местом лечения душевнобольных в городе. Современный комплекс зданий был построен уже в середине 19-го века после того, как старые были уничтожены пожаром, но назначение осталось прежним. Версии о том, что творилось в этой лечебнице разные и местами противоречивые: по одним данным, методы лечения были вполне прогрессивными для своего времени, по другим – абсолютно негуманными и даже жуткими, вплоть до убийства неизлечимых пациентов. Неудивительно, что это место обросло кучей историй о призраках замученных больных, блуждающих по коридорам заброшенной больницы, и эти легенды с удовольствием поддерживают (и, вероятно, выдумывают новые) местные мальчишки, которые за небольшую плату сюда "водят экскурсии". Летом 2026 года больница Алленберга была включена в перечень объектов культурного наследия Калининградской области, ведутся разговоры о ее восстановлении, а организованные экскурсии сюда водят уже сейчас.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Калининграда – 2,5 часа в одну сторону и от 9 100 рублей за билеты туда и обратно, оттуда на электричке до Знаменска – 50 минут в пути и от 148 рублей за билет в одну сторону. Экскурсия – бесплатно по предварительной записи.

Дом Пашкова, Москва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 1784–1786 годах на Ваганьковском холме сын денщика Петра I Петр Пашков – баснословно богатый и амбициозный "первый русский водочный король", разбогатевший на винных откупах, – построил этот роскошный особняк. Считается, что на балконе именно дома Пашкова произошла встреча Воланда и Азазелло в романе "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова: "На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров гипсовая балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город виден был почти до самых краев..."

Сегодня в этом здании располагается Российская государственная библиотека, в ней хранится личная коллекция книг библиографа и писателя Николая Рубакина. Сотрудники библиотеки рассказывают легенду о его призраке, которого можно встретить в этих стенах, а также, что некоторые книги или рукописи без его помощи найти практически невозможно.

Как добраться и сколько стоит: Москва, улица Воздвиженка, 3/5с1. Библиотеку можно посетить свободно по читательскому билету или посетив любое из открытых мероприятий.