Турэксперт Васильева назвала пять живописных экотроп России

Экомаршруты есть во многих живописных регионах. Такие тропы не просто прокладывают по самым красивым местам, но и делают целый аттракцион: например, строят под водой или прямо под кронами деревьев. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет о необычных маршрутах, которые есть в России.

Высотная тропа, Московская область

На территории Приокско-террасного заповедника есть не только зубры, но и экологическая тропа "Сквозь листву", расположенная на высоте восьми метров.

Она представляет собой серию мостиков-переходов, соединенных между собой смотровыми площадками. Гуляя по ней, периодически действительно придется раздвигать руками кроны деревьев. Здесь можно рассмотреть то, что не получится увидеть с земли, например некоторых птиц, их гнезда. Для большего эффекта на тропе установили интерактивные стенды. Тропа открыта только с апреля по ноябрь, посещать ее рекомендуется в первой половине дня, когда людей не слишком много.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Курского вокзала до станции Серпухов, билет – от 334 рублей в одну сторону, в пути – около двух часов и оттуда еще около 20 минут на автобусе № 41, 31 или 25 до остановки "Заповедник". Билет на тропу – 500 рублей.

Подводная тропа, Алтайский заповедник, Республика Алтай

Алтайский заповедник – пока единственная в России особо охраняемая природная территория, которая развивает дайвинг как экотуризм. Именно здесь в Телецком озере находится первая в России подводная экотропа.

Дайв-станция расположена в поселке Яйлю, она доступна круглогодично и даже круглосуточно: погружения возможны и ночью. Есть пять разных вариантов прохождения маршрута. Организаторы уверяют, что интересно будет не только начинающим, но и опытным дайверам.

Под водой получится увидеть затонувшую дамбу размером с двухэтажный дом, плавучую метеостанцию и целое многообразие местной фауны: налимов, хариусов, щук, множество рачков, мелких рыбешек и пиявок. Для тех, кто никогда не погружался, проведут обязательный инструктаж по технике безопасности и азам работы со снаряжением, а потом погружение один на один с инструктором по неглубокому маршруту. Варианты прохождения зависят от опыта дайвера, но все маршруты маркированы указателями и информационными табличками на глубине.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Горно-Алтайска – 4,5–5 часов в пути в одну сторону и от 22 000 рублей за билеты туда и обратно; от города до поселка Яйлю – около 200 километров, можно доехать на автомобиле. Стоимость погружения – 7 000 рублей с человека.

"Песчаная" тропа, Дагестан

Песчаный массив Сарыкум в Дагестане – редкий феномен для российской природы. Это уголок настоящей пустыни с дюнами, где почти круглогодичные ветры образовали песчаную гору высотой более 200 метров.

Этот участок заповедника "Дагестанский" называется "Сарыкумские барханы", и здесь проложена экологическая тропа для туристов "Чудеса Сарыкума". Маршрут протяженностью около 800 метров проходит по склонам песчаного массива и ведет к одной из его вершин, откуда открываются виды на барханы и горные хребты, а еще здесь в изобилии живут разные ящерицы.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Махачкалы – от 10 000 рублей за билеты туда и обратно. До экотропы удобнее всего добираться вместе с экскурсией или на автомобиле. Посещение визит-центра – 200 рублей, экотропы – 150 рублей. Для визита в заповедник можно заранее оформить разрешение на портале "Госуслуги".

Тропа морских котиков, остров Беринга

Маршрут протяженностью 50 километров к Северо-Западному лежбищу морских котиков. Это одно из самых посещаемых мест национального парка "Командорские острова" в силу его относительной легкодоступности – всего 25 километров от села Никольского. Здесь проходит граница между Беринговым морем и Тихим океаном, а со склонов открывается панорамный вид на лежбище ластоногих, которых здесь собираются десятки тысяч.

Маршрут доступен к посещению круглый год, но интереснее всего здесь с июня по сентябрь, когда на свет появляются новорожденные щенки северного морского котика и начинают осваивать все то, что им пригодится во взрослой жизни. Кроме них, здесь можно увидеть сивучей, песцов, разных морских птиц, а если повезет, то и косаток, которые подплывают к берегу за добычей. Этот маршрут доступен с гидом или без, но вид на лежбище будет только панорамный.

При желании можно прокатиться на Северное лежбище (протяженность также 50 километров). Это возможно только с экскурсоводом, но животных можно будет увидеть намного ближе – на расстоянии нескольких метров. Для посещения национального парка нужно оформить специальное разрешение, это можно сделать на месте в селе Никольском.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Петропавловска-Камчатского – 8–9 часов в пути в одну сторону и от 35 000 рублей за билеты туда и обратно. Оттуда рейсом "Камчатского авиационного предприятия" до Никольского – около 1,5 часа в пути в одну сторону и от 77 000 рублей за билет в одну сторону (обратно так же). Экскурсия на Северо-Западное лежбище – 2 500 рублей самостоятельно, 5 000 рублей – без транспорта с экскурсоводом, 7 000 рублей с человека – с транспортом. На Северное лежбище – 5 000 рублей без транспорта с экскурсоводом, 8 000 рублей с человека – с транспортом. Вход на территорию парка – 500 рублей.

