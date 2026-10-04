Турэксперт Васильева назвала лучшие места России с деревянной архитектурой

Деревянное зодчество – уникальный пласт русской архитектуры. Терема и избы поражают искусным мастерством резьбы и одним своим присутствием переносят на пару веков в прошлое. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет о местах в России, где лучше всего сохранилась эта культура.

Карелия

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Самый известный памятник деревянного зодчества находится на острове Кижи в Онежском озере. Это целый историко-этнографический заповедник, где собраны шедевры деревянной архитектуры от церквей до крестьянских домов, где можно познакомиться с крестьянским бытом.

Ансамбль Кижского погоста конца XVII – середины XX века входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Особенно впечатляет церковь Преображения Господня начала XVIII века – не только размером и искусным резным декором, но и четырехъярусным позолоченным резным иконостасом из более 100 икон.

Еще одно любопытное место – деревня Кинерма в 100 километрах от Петрозаводска. Обойти ее можно минут за 15, но здесь 17 домов, 10 из которых – исторические памятники с характерным для карелов-ливвиков декором: например, ажурными ограждениями балконов. Кинерму называют музеем под открытым небом, атмосфера здесь максимально аутентичная, так как в некоторых домах до сих пор живут люди.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Петрозаводска – 1,5 часа в пути в одну сторону и от 23 000 рублей за билеты туда и обратно. В Кижи быстрее всего добраться на судне "Метеор" по Онежскому озеру, в пути – 1 час 20 минут в одну сторону, билет туда и обратно – 5 200 рублей с человека, вся поездка вместе с пребыванием на острове займет шесть часов.

Билет в музей-заповедник оплачивается отдельно – 1 200 рублей. Автобусы до Кинермы ходят по пятницам и воскресеньям, в пути – чуть больше двух часов в одну сторону, билет – от 553 рублей.

Гороховец, Владимирская область

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Деревянная архитектура Гороховца стоит особняком среди прочего зодчества. У нее даже есть собственное название – якушевская резьба.

Местные плотники, якуши, украшали дома характерной "глухой" резьбой. Это технология, при которой узор рельефно выступает на массиве древесины без сквозных отверстий. В центре Гороховца сохранилось несколько таких домов второй половины XIX – начала XX века. Один из самых заметных – Дом купца Шорина, построенный в 1902 году. Представляет собой пряничного вида особняк темно-бирюзового цвета в стиле псевдорусского модерна, его украшают две асимметричные башенки, а самое здание щедро декорировано резьбой, особенно розетками.

Сегодня здесь располагается Дом народного творчества и ремесел, его можно посетить с экскурсией (200 рублей с человека) или сходить на мастер-класс и сделать, например, оберег из лыка (350 рублей с человека).

Еще один примечательный теремок – Дом Пришлецова 1915 года постройки, который еще называют Домом с русалками. Его наличники украшены вырезанными из дерева русалками: считалось, что они (или "берегини") охраняют от злых сил. Сегодня это жилой дом, так что попасть внутрь можно только в том случае, если пригласят хозяева.

Как добраться: на автобусе с Центрального автовокзала или автостанции Котельники, в пути – 5–6 часов в одну сторону, в зависимости от рейса, стоимость билета – от 1 850 рублей.

Костромская область

Терем в Асташове – без преувеличения один из самых необычных в России. Во-первых, он находится посреди леса, в Чухломском районе Костромской области, а во-вторых, выглядит как из сказки. Усадьба украшена разнообразной резьбой, изразцами, здесь даже можно остановиться переночевать.

В тереме работает небольшой музей, и здесь проводят экскурсии (500 рублей с человека, бронировать лучше на сайте заранее). Также есть столярная мастерская и кузня, где можно под присмотром мастера сделать что-нибудь самому (3 000 рублей за изделие), плюс проходят музыкальные вечера.

Как добраться: на поезде с Ярославского вокзала до станции Галич (8–9 часов в пути и от 2 000 рублей за билет в одну сторону), оттуда на такси примерно 80 километров; также можно заказать трансфер у администрации терема (цену нужно уточнять телефону). Стоимость номера на двоих – от 7 000 рублей в сутки.

Томск

Здесь шедевры деревянной архитектуры буквально на каждом шагу. В Томске сохранились целые улицы со зданиями второй половины XIX– начала XX века, и этот музей под открытым небом самоорганизовался естественным путем.

Большое количество зданий сосредоточено на улице Татарской, которая находится в центре города в двух шагах от центрального проспекта Ленина. К сожалению, некоторые дома не так ухожены, как раньше, но именно здесь можно увидеть живую, а не музейную деревянную архитектуру.

Один из самых необычных теремов ярко-голубого цвета находится на улице Красноармейской. Сегодня там располагается Российско-немецкий дом, там проходят курсы немецкого языка и разные культурные мероприятия, многие из которых бесплатные.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Томска – 4–4,5 часа в пути в одну сторону и от 17 тысяч рублей туда и обратно.

Нижний Новгород

В историческом центре тоже сохранились деревянные дома, но чтобы увидеть все разнообразие местной архитектуры с конца XVII до начала XX века, лучше поехать в музей-заповедник "Щелоковский хутор". Здесь на сравнительно небольшой территории собраны 15 памятников деревянного зодчества с разных районов Нижегородской области: есть крестьянские избы, церковь, мельница, амбары, колодец и прочее. Музей-заповедник находится в черте города.

Как добраться и сколько стоит: быстрее всего доехать до Нижнего Новгорода на "Ласточке" или "Буревестнике" – около четырех часов в одну сторону и от 2 600 рублей за билет. Билет в музей-заповедник "Щелоковский хутор" – 400 рублей.

