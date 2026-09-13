Турэксперт Васильева назвала пять необычных осенних речных круизов

Сезон навигации осенью продолжается, а значит, и в речные круизы поехать еще можно. По данным туроператоров, интерес туристов к путешествиям на теплоходах с завершением лета не снижается. Зато снижаются цены на них – примерно на 10%, а также появляются сезонные "плюшки": например, осеннее меню и разнообразие тематических туров. Екатерина Васильева расскажет о нескольких вариантах.

Шахматный круиз

Маршрут: Санкт-Петербург (Речной вокзал) – Лодейное поле – Свирьстрой – Кижи – Горицы – Углич – Москва (Северный речной вокзал), 6 дней/5 ночей.

Во время этого круиза компанию туристам составят опытные шахматные тренеры, которые будут обучать тонкостям игры. Для новичков организуют шахматные уроки, а тем, кто уже уверенно чувствует себя за доской, будет интересно сразиться с профессионалами.

Помимо занятий и игровых сессий, на борту расскажут об истории шахмат: в программе лекции о происхождении этой древнейшей игры, легендарных партиях и шахматистах. Для самых уверенных в себе также состоится сеанс одновременной игры с одним из мастеров.

Как добраться и сколько стоит: до Санкт-Петербурга самолетом (1,5 часа в пути и в среднем от 5 500 рублей за билеты туда и обратно), поездом (с Ленинградского, Киевского, Курского или Восточного вокзала) — от 1 600 рублей в одну сторону (8–10 часов в пути в одну сторону) или "Сапсаном" (около четырех часов) от 3 500 рублей в одну сторону. Стоимость круиза – от 35 700 рублей на человека. Сюда включено трехразовое питание, размещение в каюте, постельные принадлежности, гигиенический набор (шампунь, гель и шапочка для душа), развлекательная программа на борту и экскурсии в городах маршрута.

Музыкальный круиз

Маршрут: Москва (Северный речной вокзал) – Углич – Рыбинск – Тутаев – Плес – Кострома – Ярославль – Мышкин – Москва (Северный речной вокзал), 7 дней/6 ночей.

Круиз для ценителей прекрасного – музыки и живописи, и того, как эти два вида искусства влияют друг на друга. Музыканты и художники расскажут, как краски вдохновляли композиторов на написание своих шедевров, а музыка находила отражение в картинах.

В программе музыкальные гостиные (от классики о джаза), художественные мастер-классы под аккомпанемент пианиста и пленэры, во время которых, используя полученные навыки рисования, можно будет попробовать запечатлеть красоту речных пейзажей прямо на палубе.

Как добраться и сколько стоит: стоимость круиза – от 46 500 рублей на человека. Сюда включено трехразовое питание, проезд, постельные принадлежности, гигиенический набор (шампунь, гель и шапочка для душа), экскурсии в городах маршрута и развлекательная программа на борту.

Пионерлагерь

Маршрут: Москва (Северный речной вокзал) – Тутаев – Рыбинск – Москва (Северный речной вокзал), 5 дней.

Пионерский лагерь на борту для ностальгирующих взрослых. Все как в детстве: отряды, линейки, зарядки по утрам, игры, конкурсы, творческие мастер-классы и "медляки" на вечерних дискотеках. И главное, чего часто не хватает во взрослой жизни, – не нужно ничего решать, только вовремя прийти в "столовую" и на вечерний огонек.

Как добраться и сколько стоит: стоимость круиза – от 49 000 рублей на человека. Сюда включено проживание в каюте выбранной категории, трехразовое питание, экскурсии в городах по маршруту и развлекательная программа на борту.

Свадебный круиз

Маршрут: Москва (Северный речной вокзал) – Кострома – Москва (Северный речной вокзал), 5 дней.

Романтический круиз для тех, кто хочет заново пережить свадебную церемонию или "отрепетировать" будущую. Все совершеннолетние желающие могут "заключить брак" прямо на борту и получить свидетельство за подписью капитана. Организаторы на всякий случай предупреждают, что такой брак не имеет юридической силы, но эмоции обещают настоящие, поэтому для большей торжественности момента рекомендуют запастись свадебными аксессуарами – фатой, платьем, букетом и так далее.

Как добраться и сколько стоит: стоимость круиза – от 47 600 рублей на человека. Сюда включено проживание в каюте выбранной категории, трехразовое питание, экскурсии по городам маршрута и развлекательная программа на борту.

Театральный круиз

Маршрут: Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) – Валаам – Кижи – Петрозаводск – Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны), 6 дней.

На протяжении круиза туристов ждет целый театральный фестиваль: спектакли, перформансы и иммерсивные представления, которые иногда начинаются без предупреждения. В них примут участие артисты уличных театров Санкт-Петербурга, работающие в разных жанрах: от фольклора, поэтического балагана и пластических постановок до мультижанрового театра, который интригующе позиционирует себя "без предрассудков".

Как добраться и сколько стоит: до Санкт-Петербурга самолетом (1,5 часа в пути и в среднем от 5 500 рублей за билеты туда и обратно), поездом (с Ленинградского, Киевского, Курского или Восточного вокзала) – от 1 600 рублей в одну сторону (8–10 часов в пути в одну сторону) или "Сапсаном" (около четырех часов) от 3 500 рублей в одну сторону. Стоимость круиза – от 60 600 рублей с человека. Сюда включено проживание в каюте выбранной категории, трехразовое питание, экскурсии в городах по маршруту и развлекательная программа на борту.