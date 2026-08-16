Турэксперт Васильева назвала 5 мест недалеко от Москвы для красивых осенний фотографий

"Короткая, но дивная пора", – писал поэт Федор Тютчев, и мы с ним согласимся – сложно найти в году время более мимолетное и более фотогеничное, чем золотая осень. Она украсит практически любое место, но есть такие, где она особенно живописна. Турэксперт Екатерина Васильева заранее расскажет, куда поехать, чтобы поймать красивые моменты.

Заказник "Журавлиная родина"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Эти болота воспел еще Михаил Пришвин в своей повести "Журавлиная родина", и свое современное название заказник получил именно благодаря ему. Сегодня это огромная охраняемая природная, преимущественно заболоченная территория площадью более 36 тысяч гектаров, где в естественной среде обитания живут журавли. В конце августа – начале сентября птицы собираются здесь перед отлетом в теплые края, и в разных местах заказника их можно наблюдать в количестве от нескольких десятков до нескольких тысяч особей. Журавли отдыхают и набираются сил перед долгой дорогой – это именно тот период времени, когда они максимально терпимы к присутствию людей, так что увидеть их проще всего.

Каждую осень заказник организует экскурсии для всех желающих проводить птиц в долгую дорогу. В августе они будут только по субботам (15, 22 и 29-го числа), с 5 по 27 сентября – каждый день, а 3 и 4 октября пройдут экскурсии "Провожаем журавлей" – предполагается, что именно в эти дни они отправятся в путь.

Расстояния в заказнике большие, так что экскурсии проводятся только автомобильные – на своем или арендованном транспорте, для наблюдения всем туристам выдают бинокли.

Как добраться и сколько стоит: все экскурсии начинаются от биостанции Дмитровка. Сначала нужно доехать до Талдома на электричке с Савеловского вокзала (в пути около двух часов, билет в одну сторону – от 490 рублей), оттуда еще 15 минут до остановки Кунилово и далее около 2,5 километра пешком. Поездка на такси от Талдома до биостанции займет 15–20 минут. На собственном авто организаторы рекомендуют также ехать сначала до Талдома, а уже потом поворачивать на Дмитровку, так как более короткий маршрут в навигаторе ведет через непроезжее болото. Стоимость экскурсии – 1 500 рублей с человека.

Плес

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Волжскими пейзажами и другими красотами Плеса вдохновлялся художник Исаак Левитан, и сегодня этот город неразрывно связан с его именем. Живописец прожил здесь два лета – в 1888 и 1889 годах – и приезжал позже вдохновляться на новые работы, в том числе на свои лучшие картины "Вечер на Волге", "После дождя. Плес", "Вечер. Золотой Плес" и другие.

Вдохновиться в Плесе действительно есть чем: набережная Волги, виды с Соборной горы, деревянные купеческие особняки, резные наличники на окнах домов, ковер из желтых кленовых листьев и копченый лещ – главная гастрономическая достопримечательность этого города.

Как добраться и сколько стоит: на "Ласточке" с Курского вокзала до Иванова (чуть больше 3,5 часа в пути и от 1 400 рублей за билет в одну сторону) и оттуда еще около двух часов на автобусе (билет в одну сторону – от 455 рублей).

Поленово

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

В деревне Поленово Тульской области жил и работал художник Василий Поленов. Дом сохранился до наших дней практически в первозданном виде и до сих пор напоминает сказочный терем, а усадьбу и прилегающие к ней территории еще в конце 19-го века сам Василий Дмитриевич назвал "заповедником русского пейзажа". Живописные луга, леса, берег Оки с тех пор тоже практически не изменились, об этом позаботились потомки художника. Посещение Большого дома усадьбы и некоторых других объектов (например, Аббатства) сегодня возможно только в составе экскурсионной группы.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Курского вокзала до станции Тарусская (в пути 2–2,5 часа, билет в одну сторону – от 537 рублей), оттуда около получаса на автобусе № 113 до остановки "Музей-заповедник" (направление на Ланьшино) и еще 10 минут пешком. Экскурсия в Большой дом усадьбы – 450 рублей в будни и 550 рублей в выходные и праздники, вход в другие объекты без экскурсии – от 150 рублей.

Болдино

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Болдино, по сути, и есть поэзия осени, сложенная самим Александром Сергеевичем Пушкиным. Сам поэт в Болдине никогда не жил, но провел здесь целых три осени – в 1830, 1833 и 1834 годах – и за это время написал более 60 своих самых известных произведений, включая последние главы "Евгения Онегина". На территории сохранился подлинный дом семьи Пушкиных, каменная церковь, построенная еще дедом поэта, усадебный парк и заповедная роща Лучинник – любимое место Александра Сергеевича для прогулок.

Как добраться и сколько стоит: сначала на "Ласточке" или "Буревестнике" до Нижнего Новгорода, в пути – около 4 часов, стоимость билетов – от 700 рублей в одну сторону; далее автобусом до станции "Большое Болдино" от автовокзала Щербинки (еще 3,5 часа и от 1100 рублей в одну сторону) и 15 минут пешком до усадьбы. Посещение парка, господского дома и всех ключевых объектов – 500 рублей с человека, только господского дома и парка – 350 рублей, вход в парк – 150 рублей.

Вятское

Село Вятское в Ярославской области было первым включено в Ассоциацию самых красивых деревень России, и штаб-квартира этой ассоциации находится именно здесь. Здесь сохранились старинные купеческие дома, множество камерных музеев (например, музей ангелов, музей механических музыкальных устройств "Звуки времени" и другие). Главное, ради чего сюда едут, – это эстетически наслаждаться: деревня крайне ухоженная, действительно красивая и сохранившая свой уютный сельский колорит.

Как добраться и сколько стоит: сначала до Ярославля на поезде с Ярославского вокзала, в пути от 3,5 часа, стоимость билетов – от 970 рублей в одну сторону; оттуда – на автобусе до Вятского, в пути 50 минут, стоимость билета – около 147 рублей в одну сторону. Билеты в музеи – от 300 рублей.