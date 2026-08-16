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16 августа, 07:34

Происшествия

Три человека погибли при атаке ВСУ на Ростовскую область

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Три человека погибли, еще один получил ранения в результате ночной воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Пострадавший доставлен в больницу, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Слюсарь выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненому.

При отражении массированной атаки было уничтожено более 150 беспилотников и ракет. Атака затронула три города и девять районов: Каменск-Шахтинский, Гуково, Донецк, а также Каменский, Константиновский, Миллеровский, Матвеево-Курганский, Чертковский, Шолоховский, Цимлянский, Тарасовский и Верхнедонский районы. Специалисты уточняют последствия на земле.

На данный момент зафиксированы повреждения в нескольких населенных пунктах. В Каменске повреждена кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и здании железнодорожного вокзала. В хуторе Старая Станица Каменского района на птицеводческом предприятии повреждены четыре производственных корпуса с птицей, возник пожар, который уже потушен.

Возле хутора Волченский загорелась стерня, пожар потушен на площади 1 300 квадратных метров. В Каменском лесничестве пожар тушат в двух лесных кварталах на площади 0,02 гектара. В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.

Ранее мирный житель ДНР стал жертвой удара украинского беспилотника. Дрон атаковал учреждение культуры в поселке Авдотьино.

Еще одна мирная жительница погибла в результате удара украинских военных по Горловке. Атака была совершена с помощью беспилотника в Центрально-Городском районе города.

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