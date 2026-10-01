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01 октября, 14:44

Город

Лебеди будут оставаться на прудах в парках Москвы до наступления заморозков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лебеди будут оставаться на прудах в парках Москвы до наступления заморозков. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Птицы комфортно чувствуют себя на природе при температуре до минус 5 градусов, поэтому москвичи и гости столицы могут еще успеть увидеть лебедей на прудах в Лианозовском парке, ландшафтном парке "Митино" и музее-заповеднике "Царицыно".

С наступлением морозов пернатых переведут в теплые вольеры и на экоферму. Сигналом для орнитологов и работников парка становится незаметная наледь, которую можно обнаружить на водной глади утром.

В Лианозовском парке обитают четверо лебедей: Ромео, Джульетта и их птенцы, которые родились прошлым летом.

"Ромео – настоящий пример заботливого отца: он ни на минуту не оставляет свою семью без присмотра. Для парка появление птенцов стало особенным событием – впервые за 10 лет Ромео и Джульетта стали родителями", – рассказали в департаменте.

В ландшафтном парке "Митино" проживает большая семья лебедей-шипунов из 13 птиц. Они очень привязаны к территории и не любят вторжения в свои владения.

До начала заморозков птицы обитают на Пенягинском пруду, который находится в самом парке. Зимой в специально оборудованных теплых вольерах им дают полноценное питание: комбикорм, бобовые культуры, злаки, свежие овощи, зелень и витаминные добавки.

"Царицынских лебедей не всегда просто найти, особенно осенью: когда начинает холодать, они стараются отплывать в дальние заводи Верхнего Царицынского пруда, где теплее вода и вблизи берега можно добыть осоку и маленьких рачков", – дополнили в ведомстве.

Кроме того, несколько белых лебедей и пять лебедей-шипунов, которые были в парке все лето, позже также транспортируют на зимовку на специальную экоферму.

Ранее в Минэкологии Подмосковья сообщили, что водоплавающих птиц не рекомендуется кормить хлебом, чипсами или крупой: подобные продукты вызывают у пернатых брожение в зобе, что несет серьезную опасность.

Брожение в зобе, вызванное этим, может впоследствии привести к воспалениям и даже гибели отдельных особей. Помимо того, людям не стоит активно подкармливать птиц, так как это может помешать им научиться самостоятельно искать пищу.

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