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01 октября, 13:57

Общество

ФНС сможет блокировать карточки товаров на маркетплейсах за неуплату налогов

Фото: depositphotos/DimaBaranow​

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет приостанавливать прием заказов и блокировать размещение карточек товаров продавца на всех маркетплейсах за неуплату налогов и непредоставление документов в срок. Это предусмотрено проектом поправок в первую и вторую части Налогового кодекса России, размещенным в электронной базе Госдумы.

Приостановление или возобновление приема заказов будет происходить на основании поручения налогового органа, которое направляется оператору платформы. Как отмечается в проекте, такое поручение ФНС направит одновременно всем маркетплейсам, где продавец разместил информацию о своих товарах, работах или услугах.

Маркетплейс обязан исполнить поручение в течение двух дней с момента его получения. При этом оператор платформы должен одновременно уведомить налоговый орган о приостановлении или возобновлении приема заказов.

Мера будет применяться к продавцам, которые не явились в налоговый орган для дачи показаний в установленный срок или не предоставили документы по требованию ФНС. Если продавец вовремя явился и предоставил все необходимые документы, налоговый орган не позднее чем через два дня направит маркетплейсу поручение о возобновлении приема заказов.

За неисполнение поручения ФНС о приостановке приема заказов и размещении карточки товара предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в России вступает в силу закон, обязывающий маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. До этого маркетплейсы определяли сроки самостоятельно.

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