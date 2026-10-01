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01 октября, 14:13

Культура

Неделя северокорейского кино впервые пройдет в России в октябре

Фото: depositphotos/scaliger

Корейская кинонеделя, приуроченная к 78-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и КНДР, впервые пройдет в Москве с 2 по 5 октября. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "Роскино".

В программу вошли семь картин разных жанров. Показы пройдут в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате. Фильмом открытия станет картина "72 часа" режиссера Ли Юн Хо, вышедшая в 2023 году. Лента, состоящая из двух частей, посвящена событиям Корейской войны и взятию Сеула Корейской народной армией.

Также зрителям представят военные и исторические драмы, семейное кино, приключенческую картину и научно-фантастическую анимацию. Среди них – "Однажды одним днем и одной ночью", "Дни и ночи противоборства", "Рассказ о нашей семье", "Из дневника жизни школьницы", "Единоборцы "Пхеньян нальпхарам" и "Юные мечтатели". Последний рассказывает о школьниках, которые используют знания и изобретательность, чтобы противостоять надвигающемуся тайфуну.

Гендиректор "Роскино" Эльза Антонова отметила, что кинематограф помогает жителям разных стран знакомиться с культурой и историей друг друга, открывая новые сюжеты и художественные традиции.

"Для нас большая честь провести в Москве первую Корейскую кинонеделю, посвященную 78-й годовщине установления дипломатических отношений РФ и КНДР", – сказала она.

В мероприятиях примет участие официальная делегация Северной Кореи, в состав которой вошли представители Государственного главного управления по делам кинематографии страны, Корейской киностудии художественных фильмов "25 апреля" и внешнеторгового кинообщества "Нэгохян".

Кроме того, в Пхеньяне в октябре пройдет Российская кинонеделя, также посвященная 78-й годовщине установления дипломатических отношений двух стран. В ней примет участие делегация российских кинематографистов.

Между тем во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино 5 октября состоится торжественное открытие фестиваля сербской культуры. В этот день гостям представят художественную выставку "Как дома. Путешествия по Сербии", а в 19:00 начнется праздничный концерт сербской песни и танца.

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