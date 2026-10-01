Генпрокурор РФ Гуцан: объем деструктивного контента для детей растет усилиями Украины

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Количество деструктивного контента для детей в интернете увеличивается за счет усилий украинских спецслужб, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что по требованию Генеральной прокуратуры в 2026 году в России было заблокировано более 700 интернет-ресурсов, склонявших подростков к терактам и диверсиям. По словам Гуцана, количество подобного контента "заметно возросло".

"Во многом это связано с подрывной деятельностью украинских спецслужб и их пособников", – подчеркнул Гуцан.

По его словам, используя угрозы и шантаж, они склоняют подростков к совершению террористических актов и диверсий, а также снабжают инструкциями по изготовлению взрывных устройств.

Прокуроры оперативно блокируют такую информацию. Наряду с этим предотвращается распространение в Сети материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей.

Ранее в МВД РФ заявили, что короткие видеоролики в соцсетях способны повышать риск развития девиантного поведения у подростков. В подобном контенте могут присутствовать сцены насилия и другие деструктивные материалы. Однако подростки не всегда могут критически оценить такую информацию, что может отрицательно повлиять на их поведение.

