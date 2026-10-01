Владельцы каналов в MAX смогут подключить прием донатов

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Олег Спиридонов

Владельцы публичных каналов в мессенджере MAX получили возможность подключать донаты за контент. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Подписчики смогут поддержать автора суммой до 10 тысяч рублей за один донат, количество таких переводов не ограничено. Средства автоматически выводятся на карту автора раз в сутки.

Для подключения донатов необходимо зайти в раздел "VK Донат" в MAX и нажать кнопку "Начать". Затем нужно добавить бота в подписчики канала и назначить его администратором, указать реквизиты для получения денег, опубликовать пост со ссылкой на донат и закрепить его.

Сумма накопленных средств отображается в интерфейсе мини-приложения. В настройках канала можно отключить поддержку или изменить реквизиты.

Ранее Владимир Путин поручил российскому правительству изучить возможность оплаты проезда в общественном транспорте с помощью MAX и Единой биометрической системы. Также указана возможность использования региональных сегментов Единой биометрической системы. Кабмину предстоит проработать вопрос вместе с профильными комиссиями Госсовета и властями субъектов РФ.