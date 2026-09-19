Путин поручил рассмотреть возможность оплаты проезда через MAX

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Правительство РФ совместно с регионами должно изучить возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью сервиса MAX и Единой биометрической системы. Такое поручение дал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

В документе также говорится о возможности использования региональных сегментов Единой биометрической системы. Вопрос предстоит проработать правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета и региональными властями.

Ранее обсуждалась похожая идея о запуске в продажу билетов на электрички с проверкой личности через мессенджер MAX. Услугой, как сообщалось, смогут воспользоваться свыше 20 миллионов льготников.

Кроме того, глава РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что компания тестирует посадку на поезд по биометрии. Эксперимент идет на трех направлениях: Москва – Иваново, Москва – Кострома и Москва – Нижний Новгород.