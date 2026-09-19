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19 сентября, 11:36

Культура

Актрису Анну Шерлинг похоронили на Химкинском кладбище

Фото: кадр из фильма "Невеста"; режиссер – Эльер Ишмухамедов; производство – "Пирамида"

Актрису театра и кино, телеведущую Анну Шерлинг, известную зрителям по роли в сериале "След", похоронили на Химкинском кладбище в пятницу, 18 сентября. Об этом ТАСС сообщил ее отец.

Шерлинг скончалась в возрасте 46 лет 16 сентября. В ее окружении уточнили, что причиной стала продолжительная болезнь.

Актриса является дочерью заслуженной артистки России Тамары Акуловой и заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга. Она получила образование в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), где училась в мастерской Виктора Ракова, а также окончила Школу "Останкино" по специальности "Телеведущая".

Актриса снималась в сериале "След", а также в фильмах "Невеста", "Андреевский флаг", "За первого встречного" и "О тебе…".

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