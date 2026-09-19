Московский зоопарк проведет "Ночь летучих мышей"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Тематическое мероприятие, посвященное летучим мышам, пройдет в Московском зоопарке 20 сентября. Посетителей ждут интерактивные игры, творческий мастер-класс и рассказ о рукокрылых, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

С 13:00 до 15:00 в павильоне "Дом птиц" на старой территории зоопарка можно будет принять участие в игре "Мы – летучие мыши!". Гостям предложат попробовать воспринимать окружающий мир с помощью слуха и выполнить задания, связанные с особенностями этих животных.

В это же время пройдет мастер-класс, где участники смогут сделать собственную фигурку летучей мыши и забрать ее с собой. Все мероприятия бесплатные, однако для посещения зоопарка потребуется входной билет.

В Московском зоопарке также работает центр реабилитации рукокрылых. Его открыли в 2017 году для помощи летучим мышам после травм и болезней, выхаживания осиротевших детенышей и подготовки животных к возвращению в природу.

По вторникам и четвергам с 13:30 до 14:00 в инфоцентре на территории детского зоопарка проходят показательные кормления рукокрылых.

Ранее стало известно, что дендрарий национального парка "Лосиный остров" перейдет на зимний режим работы с 21 сентября. Туда можно будет попасть со вторника по воскресенье, а понедельник объявлен санитарным днем, в это время территория закрыта.