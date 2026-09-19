ВС России поразили таможенно-логистический центр в Киевской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Таможенно-логистический центр "Копылов логистик парк" в Киевской области поражен в результате удара российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, объект в населенном пункте Копылов в 41 километре западнее Киева использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.

Ранее оборонное ведомство сообщило об успешном поражении четырех сухогрузов в портах Одессы и Черноморска, а также в акватории Черного моря с помощью БПЛА "Герань-4 сикер". Целью ударов стало пресечение поставок западного вооружения и военной техники для нужд ВСУ.

Параллельно с этим российские подразделения расширили зону контроля в ДНР. Группировка "Центр" освободила населенные пункты Веролюбовка, Золотой Колодезь и Веселое.