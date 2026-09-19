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19 сентября, 08:49

Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Якутии

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ЯКУТИИ"

Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе А-360 "Лена" в Алданском районе Якутии. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции МВД по республике.

По предварительным данным, ДТП произошло вечером 18 сентября в Томмоте на 716-м километре автодороги. Водитель 1999 года рождения за рулем Toyota Cresta направлялся со стороны Якутска в сторону Алдана, не учел безопасный скоростной режим, дорожные и погодные условия, допустил занос и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Toyota Mark 2.

Ведомство уточнило, что пассажир автомобиля Toyota Cresta умер до прибытия скорой медицинской помощи.

Ранее в Екатеринбурге на пересечении улиц Титова и Селькоровской произошло ДТП с рейсовым автобусом и тремя легковыми автомобилями. Внутри автобуса находились 20 пассажиров. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не понадобилась.

До этого два человека погибли при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля Volkswagen в Архипо-Осиповке Краснодарского края. Установлено, что 61-летний водитель иномарки ехал по трассе М-4 "Дон", но вылетел на встречную полосу движения и врезался в автобус, который ехал из Ростова в Геленджик.

Причиной ДТП на Кутузовском проспекте стал выезд на встречную полосу

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