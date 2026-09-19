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19 сентября, 09:03

Спорт

Глава РПЛ Алаев выразил уверенность в возвращении сборных к турнирам в 2027 году

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российские клубы и сборные вернутся к международным турнирам в 2027 году. Об этом ТАСС заявил президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

"Я верю, что в следующем году мы вернемся. Нет уверенности, это такой мой прогноз", – указал он.

По словам Алаева, точной гарантии возвращения нет, однако он рассчитывает на положительный исход.

Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных соревнований с 2022 года.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), а также рекомендовал отменить все ограничения против россиян на участие в международных соревнованиях.

Позже стало известно, что российские спортсмены были допущены к участию в Сурдлимпийских играх 2027 года в Австрии в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 15 по 24 января в Инсбруке и Зеефельде. В состав сборной вошли 26 спортсменов в четырех дисциплинах.

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