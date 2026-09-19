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19 сентября, 09:56

Происшествия

Жительницу Амурской области осудят за убийство сожителя скалкой

Фото: MAX/"Следком Амурской области"

В Амурской области 41-летнюю женщину будут судить по делу о смерти сожителя после удара деревянной скалкой. Об этом сообщили в СУСК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в начале июня в селе Дальневосточное Ромненского округа. Пара распивала алкоголь дома, во время ссоры мужчина ударил женщину, однако серьезно ее не травмировал.

Позже мужчина успокоился и сел в кресло на веранде. По версии следствия, в указанный момент опасность для жизни потерпевшей отсутствовала. Тем не менее женщина нанесла мужчине удар деревянной скалкой по голове. Несмотря на попытку защититься рукой, потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался спустя несколько часов.

Женщина признала вину и раскаялась, сейчас она находится под стражей. Дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Ранее в селе Гагино Нижегородской области пенсионер убил соседа, завернул тело в полиэтиленовый мешок и закопал. Позже он признался, что между ними вспыхнула ссора, в ходе которой он ударил оппонента в шею, после чего тот мгновенно скончался. Тогда мужчина и решил скрыть преступление.

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