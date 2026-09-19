Правительство Венгрии расторгнет крупнейшую в Европе концессию

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Новое правительство Венгрии решило разорвать коммерческий контракт с частной компанией на сумму 63 миллиарда евро, заключенный предыдущими властями во главе с Виктором Орбаном. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр, передает ТАСС.

Мадьяр заявил, что речь идет о концессионном соглашении, являющемся крупнейшим в Европе и третьим по величине в мире. Соглашение с компанией Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto (MKIF) подписали в 2022 году сроком на 35 лет. Договор предусматривал передачу в управление компании основных автомагистралей страны.

По словам премьера, проверка показала, что договор был заключен с нарушением законодательства Венгрии и ЕС. Он заявил, что действие договора в нынешнем виде прекращается, и подчеркнул, что власти больше не допустят обогащения потерпевшей крах партийной элиты ФИДЕС и олигархов за счет венгерского народа. Он также добавил, что дело будет передано правоохранителям.

В свою очередь, глава министерства транспорта и инвестиций Давид Витези заявил, что соглашение не являлось концессией, так как не предусматривало необходимых инвестиций со стороны MKIF в развитие национальной дорожной сети.

По его словам, это была попытка воровства госденег в размере 63 миллиардов евро. Витези отметил, что владельцами компании являются крупные бизнесмены Лоринц Месорош и Ласло Сий, считающиеся приближенными к Орбану. После поражения на выборах 12 апреля экс-премьер остался лидером перешедшей в оппозицию партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз".

Парламентская фракция ФИДЕС отвергла обвинения в адрес прошлого правительства и венгерских предпринимателей, напомнив, помимо прочего, что в 2022 году, когда заключалось это соглашение, Мадьяр и Витези работали в госструктурах, имевших непосредственное отношение к дорожному хозяйству. По утверждению ФИДЕС, действия нынешних властей продиктованы исключительно стремлением к мести.

Ранее новые власти Венгрии решили выслать 10 дипломатов РФ. Эта высылка не означает разрыва дипотношений между Москвой и Будапештом. Мадьяр объяснил соответствующую меру защитой суверенитета страны.