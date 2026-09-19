Чечетка, зимняк и пуночка могут появиться в столице в ближайшее время

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Обыкновенная чечетка, серый сорокопут, зимняк, пуночка и клест-еловик могут появиться в Москве в ближайшее время. Об этом сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве отметили, что в январе к ним могут присоединиться длиннохвостая неясыть, луток, а также большой и средний крохали.

Ранее сообщалось, что в Амурской области в "Норском заповеднике" стартовала осенняя миграция сибирской косули. Только за пять дней, с 9 по 13 сентября, реку Нору вплавь преодолели 40 особей, и половина из них оказались сеголетками, то есть родившимися минувшим летом прямо в заповеднике.

По прогнозам специалиста по туризму Натальи Баландиной, в ближайшее время ожидается пик активности, в ходе которого интенсивность переправы возрастет до сотен животных в сутки.