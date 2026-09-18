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Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла выступил за возобновление работы газопроводов "Северный поток" и отказ от терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Об этом он заявил на предвыборном мероприятии АдГ в Нойбранденбурге, трансляция которого велась на странице политика в соцсети X.

По словам Крупаллы, Германия должна и в дальнейшем поддерживать хорошие отношения с Россией. Он отметил, что в Мекленбурге-Передней Померании это особенно актуально, поскольку именно туда, в Любмин, по сути, выходят трубопроводы "Северного потока". Политик заявил, что АдГ хочет снова запустить газопровод.

Крупалла подчеркнул, что Германии необходим снова дешевый газ. Он также выступил против расположенных в регионе СПГ-терминалов, заявив, что при возобновлении работы "Северного потока" они были бы не нужны. По его словам, терминалы в Мекленбурге-Передней Померании гудят весь день, что вызывает возмущение жителей.

Кроме того, Крупалла подверг критике премьер-министра Мекленбурга-Передней Померании Мануэлу Швезиг и Социал-демократическую партию Германии за их позицию в отношении "Северного потока".

Также ранее сновательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки министра экономики Германии Катерины Райхе из-за низкого уровня заполнения газохранилищ, а также призвала возобновить поставки российского трубопроводного газа. По ее словам, недопустимо, чтобы министр "играла с энергетической безопасностью населения".