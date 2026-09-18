Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 23:38

Политика

Лидер правых в ФРГ заявил о планах его партии возобновить работу "Северного потока"

Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла выступил за возобновление работы газопроводов "Северный поток" и отказ от терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Об этом он заявил на предвыборном мероприятии АдГ в Нойбранденбурге, трансляция которого велась на странице политика в соцсети X.

По словам Крупаллы, Германия должна и в дальнейшем поддерживать хорошие отношения с Россией. Он отметил, что в Мекленбурге-Передней Померании это особенно актуально, поскольку именно туда, в Любмин, по сути, выходят трубопроводы "Северного потока". Политик заявил, что АдГ хочет снова запустить газопровод.

Крупалла подчеркнул, что Германии необходим снова дешевый газ. Он также выступил против расположенных в регионе СПГ-терминалов, заявив, что при возобновлении работы "Северного потока" они были бы не нужны. По его словам, терминалы в Мекленбурге-Передней Померании гудят весь день, что вызывает возмущение жителей.

Кроме того, Крупалла подверг критике премьер-министра Мекленбурга-Передней Померании Мануэлу Швезиг и Социал-демократическую партию Германии за их позицию в отношении "Северного потока".

Также ранее сновательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки министра экономики Германии Катерины Райхе из-за низкого уровня заполнения газохранилищ, а также призвала возобновить поставки российского трубопроводного газа. По ее словам, недопустимо, чтобы министр "играла с энергетической безопасностью населения".

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика