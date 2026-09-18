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18 сентября, 21:54

Культура

Внучка Федора Шаляпина Наташа Фиерфилд умерла в возрасте 96 лет

Фото: depositphotos/badboydt7

Внучка русского певца Федора Шаляпина Наташа Фиерфилд скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на реестр свидетельств о смерти.

Согласно записи, Фиерфилд умерла 4 сентября. Планируется, что похороны пройдут в Стокгольме в узком кругу.

Фиерфилд (в девичестве Гарднер) родилась в семье Марфы Гарднер, старшей дочери Шаляпина от второго брака с Марией Петцольд. Она жила в Стокгольме, где преподавала английский язык, а до этого переехала в Швецию из Ливерпуля.

В 1975 году внучка певца приезжала в Ленинград на открытие дома-музея Шаляпина. Кроме того, в 2009 году она посетила Москву. В эту поездку она поклонилась праху деда на Новодевичьем кладбище и побывала в музее-усадьбе.

Фиерфилд поддерживала тесные связи с выходцами из России и исследователями творчества Шаляпина. В Стокгольме сняли документальный фильм "Федор Шаляпин: Великий скиталец" с ее участием.

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