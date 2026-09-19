Средства ПВО сбили за ночь 344 БПЛА над регионами России

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за ночь 344 дрона над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что БПЛА самолетного типа были ликвидированы над Московским регионом, Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской и Ростовской областями.

Кроме того, беспилотники удалось перехватить над территориями Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Дагестана и над акваторией Черного моря.

Ранее в результате ракетной атаки ВСУ в Волгограде пострадали два человека. Травмы получили мужчины 55 и 42 лет. Их госпитализировали. Также повреждения получил дом на улице Героев Малой Земли.

До этого женщина и ее 4-летний сын пострадали в результате атаки ВСУ на село Ольховка в Курской области. Женщина получила множественные осколочные ранения рук и лица, а ребенок – ранения голени, колена, живота и лица.

