Благоустройство территории возле Черного озера завершилось в Зеленограде

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Территорию возле Черного озера благоустроили в 6-м микрорайоне Зеленограда. Она соединяет лесной массив и прибрежную акваторию, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В рамках работ специалисты уделили особое внимание организации безбарьерной среды для маломобильных граждан и родителей с колясками. На месте устаревшего футбольного поля обустроили функциональные спортивные площадки. Там появились место для воркаута с современными тренажерами и безопасным резиновым покрытием, многофункциональная зона с ограждением для игры в волейбол, мини-футбол и регби, а также площадка для настольного тенниса.

Для детей разного возраста построили две современные игровые площадки, где сделали мягкое резиновое покрытие и установили качели, карусели, песочницы, развивающие комплексы и горки.

На входе в зону отдыха специалисты возвели сервисный центр с медпунктом, спасательной вышкой, пунктом проката спортивного инвентаря и постом охраны. Для отдыхающих оборудовали два туалетных модуля, три раздевалки и велопарковки. Кроме того, специалисты установили деревянный причал для рыбной ловли.

Важной частью проекта стало возвращение исторического символа Черного озера – скульптурной композиции "Пеликаны". Впервые она появилась в конце 1970-х годов. В ходе благоустройства мастера отлили из бронзы новые фигуры. Более того, они обновили дорожки и тропинки и восстановили газоны.

Ранее столичные власти завершили комплексное благоустройство Ново-Екатерининского сквера в Тверском районе. Там были обновлены дорожки и аллеи, создана зона для спокойного отдыха со скамейками и качелями на центральной площади, установлена новая игровая площадка для юных посетителей с безопасным покрытием, разбит газон.

