В Хорошёво-Мнёвниках благоустроили две улицы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В районе Хорошёво-Мнёвники завершили благоустройство участков улиц Демьяна Бедного и Маршала Тухачевского. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сейчас район активно развивается, в связи с чем там проводится плановая работа по повышению комфорта городской среды.

"В этом году обновили участки улиц Демьяна Бедного и Маршала Тухачевского: обустроили удобные маршруты к районным точкам притяжения, добавили пространству современности и функциональности", – подчеркнул Бирюков.

В ходе работ воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, проложили дополнительную ливневую канализацию. На тротуарах и проезжей части уложили новое покрытие общей площадью более 33 тысяч квадратных метров.

Также установили скамейки для отдыха и обустроили удобные парковки. На участках смонтировали более 100 фонарей с энергоэффективными светильниками, а нерегулируемые переходы оборудовали опорами контрастного освещения.

Кроме того, привели в порядок сквер "Колобок" в Новохорошёвском проезде. Там обновили дорожки и систему освещения, разбили газон, поставили скамейки, заменили покрытие и оборудование на детской площадке. Одновременно с этим специалисты обустроили более 29 тысяч квадратных метров газона.

Ранее в центре Москвы завершили комплексный ремонт 3-й Тверской-Ямской улицы. В ходе работ на дороге и тротуарах полностью обновили асфальт. Также смонтировали новые фонари с энергоэффективными светильниками.