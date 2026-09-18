Комплексное обновление Ново-Екатерининского сквера завершили в Тверском районе

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Столичные власти завершили комплексное благоустройство Ново-Екатерининского сквера в Тверском районе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра Петр Бирюков, основной задачей проекта было сделать территорию более функциональной и современной, поскольку сквер на протяжении многих лет остается популярным местом среди горожан. При этом его планировочная структура осталась неизменной.

В частности, там обновлены дорожки и аллеи, создана зона для спокойного отдыха со скамейками и качелями на центральной площади, установлена новая игровая площадка для юных посетителей с безопасным покрытием, разбит газон.

Помимо Ново-Екатерининского сквера, в этом году аналогичные работы проводят в расположенном недалеко от него Екатерининском парке.

Ранее в районе Люблино обновили сквер имени Героя Советского Союза, летчика-истребителя Александра Авдеева. После реконструкции прошла торжественная церемония его открытия.

Там отремонтировали памятники и монумент Александру Авдееву. Для горожан обустроили детские площадки и спортивные зоны.

