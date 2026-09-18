18 сентября, 09:59Город
Комплексное обновление Ново-Екатерининского сквера завершили в Тверском районе
Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"
Столичные власти завершили комплексное благоустройство Ново-Екатерининского сквера в Тверском районе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Как отметил заммэра Петр Бирюков, основной задачей проекта было сделать территорию более функциональной и современной, поскольку сквер на протяжении многих лет остается популярным местом среди горожан. При этом его планировочная структура осталась неизменной.
В частности, там обновлены дорожки и аллеи, создана зона для спокойного отдыха со скамейками и качелями на центральной площади, установлена новая игровая площадка для юных посетителей с безопасным покрытием, разбит газон.
Помимо Ново-Екатерининского сквера, в этом году аналогичные работы проводят в расположенном недалеко от него Екатерининском парке.
Ранее в районе Люблино обновили сквер имени Героя Советского Союза, летчика-истребителя Александра Авдеева. После реконструкции прошла торжественная церемония его открытия.
Там отремонтировали памятники и монумент Александру Авдееву. Для горожан обустроили детские площадки и спортивные зоны.