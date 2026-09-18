Два человека погибли и еще двое пострадали в ДТП в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

Два человека погибли, еще двое пострадали в аварии в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

ДТП произошло 17 сентября примерно в 17:20 по московскому времени на Пригородной улице. На месте работали экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела МВД "Ленинск-Кузнецкий".

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2112" не смог справиться с управлением и врезался в бордюрный камень. По инерции машину вынесло на дорогу, где она столкнулась с ехавшим в попутном направлении грузовым автомобилем "КамАЗ".

Погибшими являются водитель легковушки и его 18-летний пассажир. Еще двое его 18-летних пассажиров пострадали.

Полицейские установили, что виновник аварии не имел права управлять транспортным средством. За этот год его 15 раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за вождение без водительского удостоверения, управление в нетрезвом состоянии и проезд на красный свет светофора.

В настоящий момент устанавливаются все подробности случившегося, началась проверка.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Стерлитамакском районе Башкирии. Всех пострадавших госпитализировали. Среди них – беременная женщина и ребенок.

