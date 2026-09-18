Baza: случаи массового грабежа у россиян зафиксировали в Танзании

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Более 6 случаев краж у российских туристов зафиксировали в Танзании за последние несколько недель. У отдыхающих пропадали деньги, ювелирные изделия и дорогая парфюмерия, выяснил телеграм-канал Baza.

В ходе путешествия 35-летняя жительница Подмосковья Екатерина обнаружила пропажу 1,7 тысячи долларов из сейфа в пятизвездочном Sultan Sands Island Resort на Занзибаре. По словам россиянки, после обращения в полицию администратор поговорил с уборщицей, которая заявила, что ничего не видела. Кроме того, в гостинице отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Еще одна туристка из Казани потеряла 100 долларов во время отдыха в пятизвездочном Riu Palace Swahili. Деньги украли у 40-летней Елены возле бассейна. При этом администрация гостиницы заявила, что не несет ответственности за сохранность вещей постояльцев.

Аналогичная ситуация произошла с 40-летним москвичом Александром. В конце августа у него пропали французские духи, а отель также отказался отвечать за сохранность имущества гостя.

Ранее генконсульство России на Мальдивах предупредило россиян об участившихся случаях краж денег и мобильных телефонов из сейфов отелей на курортах. Руководство отелей не помогает пострадавшим туристам, а похищенные денежные средства не возвращаются. Полиция ни разу не разрешила подобные вопросы в пользу отдыхающих.

