Организатор концертов Канье Уэста в РФ назвал пропажу анонса реакцией на хаос

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Информация о концертах рэпера Канье Уэста в Петербурге исчезла с сайта его мирового тура из-за реакции артиста на "хаос". Об этом в беседе с РБК заявила глава организатора концертов Say Agency Анна Субчева.

По словам Субчевой, Уэст – человек творческий и тонкой душевной организации, поэтому склонен остро реагировать на происходящее. Она считает, что в данный момент он отреагировал на хаос, который творится в стране вокруг его концерта, и как только все эти нюансы и беспорядок будут устранены, он обязательно все вернет на место.

Глава агентства также отметила, что информацию о ситуации в России Уэст получает исключительно от организаторов – о нюансах, о том, что сделано, а что нет. По ее словам, для рэпера это тоже очень тяжело.

Концерты Уэста в Санкт-Петербурге были анонсированы в августе, тогда организаторы заявляли о двух выступлениях на "Газпром Арене". Однако позднее площадка сообщила, что договор на проведение концертов с Say Agency не заключала и принять артиста не сможет.

Say Agency опубликовало документы, на основании которых, как утверждает агентство, была открыта продажа билетов. Официальной отмены концертов организаторы не объявляли.

На фоне ситуации в Роспотребнадзор обратились два покупателя. Один из них сообщил, что попытался вернуть деньги за билет, приобретенный по акции, но получил отказ. По итогам проверки Say Agency объявили предостережение.

В настоящее время страница мирового тура рэпера, посвященная концертам в России, при открытии выдает ошибку 404. При этом на ресурсе сохранились объявления о концертах в Джакарте 24 октября, Хьюстоне 31 октября, Далласе 7 ноября и Фениксе 21 ноября.

