18 сентября, 14:07Происшествия
ДТП с участием электробуса и автомобиля произошло в центре Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко
Авария с участием электробуса М2 и автомобиля случилась в центре столицы. В результате обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
По данным перевозчика, ДТП произошло около 11:30 у дома 5/25, строения 1, на улице Воздвиженке. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины происшествия.
Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе дома 41 на Кутузовском проспекте. В результате один человек погиб, еще трое пострадали. Кроме того, повреждения получили восемь машин.
В ГАИ уточнили, что причиной массового ДТП стал выезд на встречную полосу. В связи с происшествием на Кутузовском проспекте не было движения по четырем полосам в сторону центра. В настоящее время оно восстановлено.
Массовая авария с пострадавшими произошла на Страстном бульваре