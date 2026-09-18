ДТП с участием электробуса и автомобиля произошло в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Авария с участием электробуса М2 и автомобиля случилась в центре столицы. В результате обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

По данным перевозчика, ДТП произошло около 11:30 у дома 5/25, строения 1, на улице Воздвиженке. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины происшествия.

Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе дома 41 на Кутузовском проспекте. В результате один человек погиб, еще трое пострадали. Кроме того, повреждения получили восемь машин.

В ГАИ уточнили, что причиной массового ДТП стал выезд на встречную полосу. В связи с происшествием на Кутузовском проспекте не было движения по четырем полосам в сторону центра. В настоящее время оно восстановлено.

