18 сентября, 14:25Происшествия
Власти Филиппин уточнили, что при стрельбе в школе погибли двое учеников
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Двое учеников стали жертвами стрельбы в школе на юге Филиппин, сообщили в министерстве общественного благосостояния и развития страны.
Глава МВД Хуанито Ремулла добавил, что стрельбу устроил ученик данного заведения. Он погиб. Число пострадавших все еще уточняется.
Инцидент произошел 18 сентября в муниципалитете Банга в провинции Южный Котабато, расположенной на острове Минданао. Изначально сообщалось, что погибли 6 учеников, а 17 человек получили тяжелые ранения.
В настоящее время ведется расследование. Занятия приостановлены во всех школах муниципалитета.