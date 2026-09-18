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18 сентября, 14:01

Политика

ВС РФ поразили четыре сухогруза в украинских портах и акватории Черного моря

Фото: MAX/"Минобороны России"

Четыре судна типа "сухогруз" стали целями российских беспилотников "Герань-4 сикер". Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары пришлись по судам в портах Черноморска и Одессы, а также в акватории Черного моря.

В ведомстве заявили, что операторы БПЛА действовали для ограничения возможностей ВСУ по перевозке вооружения и военной техники. Все намеченные цели поражены.

Ранее под контроль российских войск перешли еще два населенных пункта в ДНР – Веролюбовка и Золотой Колодезь. Последний освободили бойцы группировки "Центр" в ходе наступления. Также за ту же неделю они заняли и Веселое.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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